Rainbow Six Siege, arriva finalmente il cross-play: Ubisoft promette che starà attenta

L'aggiornamento "Operazione Collision Point" di Rainbow Six Siege (acquistabile su Amazon), in arrivo il 3 dicembre, introdurrà il crossplay tra PC e console. Ubisoft ha annunciato importanti novità per il popolare sparatutto tattico, che si appresta a compiere 9 anni.

La principale novità è l'implementazione del crossplay, che consentirà ai giocatori di diverse piattaforme di giocare insieme. I gruppi misti PC-console verranno inseriti nel matchmaking PC, mentre i giocatori PC non potranno unirsi a gruppi di sole console. Per le partite classificate, i giocatori console manterranno un rank separato per PC e console.

Ubisoft ha anche annunciato miglioramenti all'anticheat per "garantire l'equità". I giocatori che utilizzano MouseTrap su console saranno costretti al matchmaking PC per 90 giorni. Inoltre, le partite con cheater rilevati verranno automaticamente annullate senza penalizzare i giocatori onesti.

Non solo, ci saranno anche altre novità importanti. Il Centro Reputazione verrà rivisto per mostrare più chiaramente l'impatto delle azioni dei giocatori. Un nuovo hub Carriera centralizzerà le informazioni sull'account come grado, reputazione e replay delle partite. Ubisoft ha anche anticipato l'arrivo prossimo delle statistiche dell'account.

Queste novità si aggiungono all'abbonamento mensile introdotto quest'anno, che offre ricompense aggiuntive ma ha inevitabilmente suscitato critiche da parte di alcuni fan verso Ubisoft.

Con questi aggiornamenti, Rainbow Six Siege punta a rimanere competitivo nel panorama degli sparatutto tattici, evolvendo ulteriormente la sua formula a quasi un decennio dal lancio. L'introduzione del crossplay in particolare potrebbe ampliare notevolmente la base di giocatori attivi.