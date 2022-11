Tra i tanti franchise di successo di PlayStation, uno dei più apprezzati e continuativi è sicuramente quello di Ratchet e Clank. La stramba coppia di Insomiac Games ha fatto faville a partire dalla generazione PlayStation 2, e ancora oggi può vantare di innumerevoli capitoli principali e spin-off degni di nota. Forse non tutti sapevano che il 2022 segna il ventesimo anniversario della saga, e per questo Sony e Insomniac hanno deciso di festeggiare con una serie di iniziative che faranno molto piacere ai fan del frachise.

Giusto in queste ore è stato pubblicato sul PlayStation Blog un lungo post per aggiornare gli utenti di queste iniziative tutte a tema Ratchet e Clank. Si comincia con un aggiornamento speciale per l’ultimo capitolo principale della saga, ovvero Rift Apart (che potete acquistare su Amazon). A partire da oggi sarà possibile scaricare gratuitamente il 20th Anniversary Armor Pack che contiene una serie di armature per i personaggi tutte ispirate ad alcune delle avventure passate.

Le sorprese però non finiscono qui, con PlayStation ed Insomniac Games che hanno tenuto a ricordare come sia possibile giocare a molti dei titoli precedenti della saga all’interno del servizio in abbonamento PS Plus. Ad oggi sono presenti una serie di titoli della generazione PlayStation 3, ma a partire dal prossimo 15 novembre ne verranno aggiunti degli altri, così da permettere a tutti di rivivere (o vivere per la prima volta in assoluto) alcune delle storiche avventure del duo.

Di seguito trovate tutti i prossimi capitoli della saga che verranno aggiunti al servizio PS Plus Premium:

Ratchet & Clank (PS3)

Ratchet & Clank: Going Commando (PS3)

Ratchet & Clank: Up Your Arsenal (PS3)

Ratchet & Clank: Deadlocked (PS3)

Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction (PS3)

Sicuramente un bellissimo modo per festeggiare una delle IP esclusive più amate della storia di PlayStation a cui auguriamo altri vent’anni e più di grandi e divertentissimi successi.