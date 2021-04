Returnal: preload disponibile, svelato il peso su PS5

Se ne stava parlando da tempo e tutti i possessori di PS5 lo stavano aspettando, ma Returnal è finalmente dietro l’angolo: tra poco meno di una settimana, esattamente il 30 aprile 2021, potremo finalmente giocare a all’attesa esclusiva per PlayStation 5 di Housemarque. Tutti coloro che avevano prenotato il titolo o che avevano intenzione di farlo saranno felici di sapere che è stato appena aperto il preload di Returnal sul PlayStation Store.

Di conseguenza, veniamo anche a sapere le dimensioni del gioco: il peso di Returnal dovrebbe aggirarsi intro ai 56 GB su PS5. Sebbene sia difficile che i vostri SSD siano già pieni, dovrete comunque tenere dello spazio libero per installare Returnal, che riceverà una patch del dayone che potrebbe alterarne il peso, seppur di poco. Parliamo di dimensioni relativamente contenute, che permettono al titolo di girare sull’hardware di PS5 in risoluzione 4K e 60 FPS, anche con il ray tracing attivato.

Insomma, le premesse visive sono già molto valide e non vediamo l’ora di scoprire cosa ci attende nel gioco completo. L’opera su PlayStation 5 è sicuramente molto attesa dai suoi possessori, che in questi mesi si sono dovuti accontentare di ben poche esclusive. Se siete interessati a scoprire di più su Returnal, potete leggere la nostra anteprima di alcuni giorni fa, in cui abbiamo potuto scoprire e parlare dei primi due biomi del titolo.

Ricordiamo ai lettori che l’opera è stata recentemente rinviata, quando Sony PlayStation e Housemarque hanno annunciato che Returnal sarà rilasciato il 30 aprile 2021 su PS5. Lo avete prenotato ed è attualmente in download sulle vostre console? Oppure non siete particolarmente interessati a ciò che l’opera può offrire? Fatecelo sapere con un commento e restate connessi su Tom’s Hardware per non perdere ulteriori aggiornamenti, nonché la nostra recensione del gioco!