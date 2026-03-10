Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection rappresenta il punto di arrivo di un percorso iniziato quasi dieci anni fa, quando Capcom decise di reinterpretare il proprio universo più celebre in forma di JRPG a turni. Questo nuovo capitolo non si limita ad affinare le idee introdotte nei giochi precedenti, ma prova ad ampliare la formula in ogni direzione: il sistema di combattimento diventa più articolato, la gestione dei Monsties acquisisce nuovi livelli di profondità e il mondo di gioco si apre a un’esplorazione più libera e dinamica. Il risultato è un titolo che conserva lo spirito leggero della serie, ma dimostra una maturità sorprendente sia sul piano narrativo sia su quello ludico.

Quando Capcom annunciò il primo Monster Hunter Stories, nel 2016, molti appassionati della serie principale accolsero la notizia con un certo scetticismo. Il franchise era sempre stato sinonimo di cacce epiche e battaglie impegnative contro creature gigantesche, mentre questo spin-off proponeva qualcosa di completamente diverso: un gioco di ruolo a turni in cui i mostri non venivano abbattuti, ma allevati e cresciuti come compagni di squadra.

Quella che inizialmente poteva sembrare una semplice operazione collaterale ha, però, dimostrato nel tempo di avere un’identità propria. Stories ha iniziato a distinguersi sempre più dal franchise principale, proponendo un’esperienza molto più narrativa e accessibile, capace di attirare anche giocatori che non avevano mai toccato un Monster Hunter tradizionale.

Ebbene, con Twisted Reflection, la sensazione è che Capcom abbia deciso di fare un passo ulteriore. Questo terzo capitolo non sembra più un progetto parallelo pensato per ampliare il pubblico della serie, ma un JRPG completo e consapevole delle proprie ambizioni. L’intera struttura del gioco mostra infatti una maggiore sicurezza nel modo in cui espande le meccaniche già esistenti, senza perdere di vista ciò che ha sempre reso unica la sottoserie.

Una storia più ambiziosa

La nuova avventura si svolge nel regno di Azuria, una nazione prospera che condivide un equilibrio fragile con il vicino regno di Vermeil. Il protagonista non è, questa volta, un giovane cavaliere alle prime armi che si avvicina gradualmente al mondo dei Monsties, ma una figura già profondamente coinvolta nella vita politica del proprio paese. Il giocatore interpreta, infatti, il principe o la principessa di Azuria, nonché capitano dei Rangers, un corpo incaricato di studiare e proteggere le creature che popolano il mondo.

Questo cambio di prospettiva ha un effetto immediato sul tono della storia. Fin dalle prime ore è evidente che le decisioni del protagonista non riguardano solo il proprio percorso personale, ma hanno ripercussioni molto più ampie sull’equilibrio tra le due nazioni.

A rendere la situazione ancora più instabile interviene un fenomeno misterioso noto come Cristallizzazione, una forma di contaminazione che si diffonde nelle regioni circostanti e altera profondamente gli ecosistemi. Alcuni mostri diventano improvvisamente aggressivi, altri subiscono mutazioni inattese e diverse specie sembrano addirittura avviarsi verso la scomparsa.

Da questo punto di partenza prende forma una trama che unisce il disastro ambientale a tensioni diplomatiche sempre più evidenti tra i due regni, creando un intreccio narrativo decisamente più complesso rispetto a quello dei capitoli precedenti. Pur mantenendo il tono colorato e accessibile che caratterizza la serie, Twisted Reflection dimostra una maggiore volontà di affrontare temi più maturi, tra cui il rapporto tra uomo e natura e le responsabilità legate al potere politico.

Sia chiaro, la narrazione non rinuncia mai alla sua leggerezza di fondo, ma riesce comunque a offrire momenti di sorprendente intensità, accompagnati da colpi di scena ben costruiti e da una caratterizzazione dei personaggi decisamente più curata.

Le missioni secondarie contribuiscono ulteriormente ad arricchire il mondo di gioco. Oltre agli incarichi più tradizionali che richiedono di affrontare determinati mostri o recuperare materiali specifici, il gioco propone piccoli archi narrativi dedicati ai personaggi secondari; queste mini-storie si sviluppano nel corso dei vari capitoli della trama principale e permettono di conoscere meglio il contesto e gli abitanti delle diverse regioni.

Il risultato è un ritmo narrativo molto equilibrato, in cui le attività opzionali riescono a integrarsi con naturalezza nel flusso dell’avventura.

Il legame con i Monsties

Il vero cuore dell’esperienza rimane comunque il rapporto con i Monsties, le creature che combattono al fianco del protagonista e che rappresentano l’elemento distintivo della serie.

Come nei capitoli precedenti, i mostri non vengono catturati durante gli scontri, ma nascono dalle uova che si trovano esplorando il mondo di gioco. All’interno delle tane dei mostri è possibile recuperare diverse uova da portare alla propria stalla, dove si schiuderanno dando vita ai futuri membri della squadra.

Una volta cresciuti, i Monsties possono essere potenziati, addestrati e portati in battaglia, diventando parte integrante della strategia del giocatore.

In Twisted Reflection le tane dei mostri non sono più strutturate come veri e propri dungeon da esplorare, ma si presentano come piccole aree dedicate esclusivamente alla raccolta delle uova. Si tratta di una scelta che inizialmente potrebbe sorprendere, ma che si rivela perfettamente coerente con la nuova struttura del titolo, dal momento che il mondo di gioco è molto più ampio e ricco di attività rispetto al passato.

Tra le novità più interessanti spicca poi il sistema di Ripristino dell’Habitat, una meccanica che consente di rilasciare alcuni Monsties nelle varie regioni per contribuire a ristabilire l’equilibrio naturale degli ecosistemi. Questo elemento non ha solo un valore narrativo, ma influisce direttamente sulla progressione del giocatore: migliorando la salute delle diverse aree diventa infatti possibile ottenere uova di qualità superiore e versioni più potenti delle creature.

A questo si aggiungono le spedizioni dei Monsties, che permettono di migliorare le statistiche delle creature inviandole in missione in specifiche zone, e il sistema di trasferimento dei geni, grazie al quale è possibile personalizzare le abilità dei mostri e costruire squadre sempre più specializzate.

Combattimenti più ricchi

Il sistema di battaglia resta fedele alla struttura a turni che ha sempre caratterizzato la serie, ma introduce diverse varianti che rendono gli scontri più complessi e imprevedibili.

Il principio alla base degli scontri rimane il triangolo Forza, Velocità e Tecnica, che funziona come un sistema di vantaggi e svantaggi tra le diverse tipologie di attacco. Individuare il comportamento dei nemici resta quindi fondamentale per poter prendere il controllo della battaglia.

In questo capitolo, però, i mostri modificano i loro schemi d’azione con maggiore frequenza, costringendo il giocatore ad adattarsi continuamente alla situazione invece di affidarsi a strategie ripetitive.

A questa base già solida si aggiungono numerosi sistemi complementari, tra cui gli attacchi combinati tra cavaliere e Monstie, le abilità speciali legate al livello di affinità e la possibilità di colpire specifiche parti del corpo dei mostri per indebolirli.

Una delle aggiunte più interessanti è rappresentata dalla Barra Spirito Wyvern, che si svuota colpendo determinati punti dei nemici e che, una volta esaurita, consente di scatenare un potente attacco di squadra.

Tutte queste meccaniche contribuiscono a rendere il sistema di combattimento molto più stratificato rispetto al passato. Monster Hunter Stories, quindi, non è più un RPG a turni particolarmente semplice: alcune battaglie richiedono una pianificazione attenta e una buona gestione della squadra, e spesso diventa necessario dedicare tempo al farming per prepararsi adeguatamente agli scontri più impegnativi.

Esplorazione più libera

Anche l’esplorazione mostra un netto passo avanti rispetto ai capitoli precedenti. Le regioni sono più estese e verticali, e invitano costantemente alla scoperta grazie alla presenza di segreti, materiali e missioni opzionali.

Uno degli aspetti più riusciti riguarda la mobilità offerta dai Monsties cavalcabili. Ogni creatura possiede abilità specifiche che permettono di attraversare l’ambiente in modi diversi: alcune possono scalare pareti rocciose, altre nuotare o volare. Il passaggio tra una creatura e l’altra avviene in modo estremamente fluido, rendendo l’esplorazione dinamica e davvero piacevole.

Il crafting continua, inoltre, a svolgere un ruolo importante: i materiali raccolti durante l’esplorazione e le parti ottenute dai mostri possono essere utilizzati per creare e migliorare armi, armature e oggetti utili. Certo, il sistema non raggiunge la complessità della saga principale, ma offre comunque abbastanza possibilità da incentivare la raccolta delle risorse.

Semplicemente spettacolare

Sul piano artistico il gioco mantiene lo stile anime che ha sempre contraddistinto la serie, ma con un evidente salto qualitativo nelle animazioni e nella messa in scena delle sequenze narrative.

Le cutscene risultano più curate e la regia appare più dinamica, mentre il doppiaggio contribuisce a rendere i personaggi più espressivi. Tra l'altro, sentire finalmente il protagonista parlare durante l’intera avventura rappresenta un miglioramento enorme rispetto al passato, aumentando tantissimo l'immersività del titolo.

D'altra parte, la colonna sonora accompagna efficacemente sia le fasi di esplorazione sia i momenti più spettacolari della storia, contribuendo a dare maggiore personalità all’intera esperienza.

Non mancano comunque alcune piccole imperfezioni tecniche, tra glitch grafici occasionali e fenomeni di pop-in degli elementi ambientali. Si tratta, però, di difetti relativamente minori che non compromettono in modo significativo l’esperienza complessiva.

Una serie finalmente adulta

Insomma, Monster Hunter Stories 3 non rivoluziona completamente la formula della serie, ma dimostra chiaramente che lo spin-off ha ormai raggiunto la propria maturità.

La trama è più ambiziosa, il sistema di combattimento è più stratificato e il mondo di gioco offre una libertà di esplorazione molto più ampia rispetto al passato. Tutti questi elementi contribuiscono a creare un JRPG sorprendentemente ricco e capace di intrattenere per decine di ore (aspettatevi di impiegare almeno 50 ore solo per la storia principale).

Se in passato qualcuno aveva liquidato la serie come una semplice reinterpretazione “alla Pokémon” dell’universo di Monster Hunter, Twisted Reflection dimostra definitivamente che la sottoserie ha ormai trovato una propria identità. un gioco di ruolo completo, solido e capace di conquistare chiunque ami il genere.