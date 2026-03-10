Avatar di Ospite Node_Guru #699 0
50 ore solo per la storia principale?? e io che pensavo di finirlo in un weekend tra una cosa e l'altra... capcom non scherza
Root_Soul
alla fine è sempre il solito pokemon travestito da monster hunter, non convincetemi del contrario
Net_Master
il sistema delle uova mi ha sempre affascinato come idea, il fatto che i mostri nascano così invece di essere catturati in battaglia dà tutt'altra atmosfera rispetto ad altri giochi del genere
Ruby King
aspetta quindi il protagonista parla?? finalmenteee, nel capitolo precedente era un supplizio guardare le cutscene con il personaggio muto mentre tutti attorno a lui sbraitavano
Vue_Guard
mah, glitch grafici e pop-in nel 2024... cmq per il resto sembra interessante, soprattutto la parte delle tensioni diplomatiche tra i due regni mi incuriosisce, sembra una trama più sostanziosa del solito per uno spin-off
