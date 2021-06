RedFall: annunciato il nuovo sanguinoso gioco di Arkane Studios in esclusiva Xbox

Proprio in questi minuti è svolta la conferenza Microsoft dell’E3 2021, probabilmente la più attesa dai videogiocatori di tutto il mondo. Oltre ad aver visto delle esclusive di un certo spessore come l’attesissimo Halo Infinite gli occhi erano puntati anche su Bethesda, acquistata diversi mesi fa dall’azienda americana. Nonostante l’acquisizione non si sono visti degli annunci di spessore ma durante lo show è stato presentato RedFall un nuovo titolo in collaborazione con Arkane Studios in esclusiva Xbox.

RedFall si tratta a tutti gli effetti del primissimo gioco svelato dopo l’acquisizione, presentato con un trailer davvero suggestivo che promette davvero bene. Il filmato, rigorosamente in CGI, mostra un gruppo di persone con dei superpoteri incredibili a caccia di temibili e assetati di sangue vampiri. Sembra quindi che si tratta di un titolo in co op alla “left 4 Dead”. Ad oggi purtroppo non abbiamo ulteriori informazioni a riguardo e per questo vi lasciamo gustare il trailer in santa pace.

RedFall non è l’unico gioco in arrivo su Xbox Series X|S, la compagnia promette altre esclusive in arrivo prossimamente sulla nuova console e sul servizio a pagamento Xbox Game Pass che negli ultimi mesi continua ad essere un punto di riferimento della società con centinaia e centinaia di titoli da giocare ad un prezzo davvero irrisorio. Siamo convinti che questo sia tutt’ora la punta di diamante dell’azienda pronta ad inserire all’interno altrettante opere provenienti non solo da Bethesda ma da altrettanti studi di terze parti.

Cosa ne pensate di RedFall? Credete che possa diventare una esclusiva valida? Fateci sapere la vostra opinione a riguardo con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire più dettagli in merito.