Remedy sul monolite nello Utah, “noi non c’entriamo nulla”

In questi giorni nello stato dello Utah è stato scoperto dal nulla uno strano monolite. La notizia ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo, e sta continuando ad incuriosire diverse persone in tutto il mondo. Essendo ormai virale, la curiosa scoperta è stata dapprima affiancata all’iconico monolite presente nel film 2001 Odissea nello Spazio, e poi successivamente ha inziato ad essere oggetto di discussione nei tweet di diversi VIP e di qualche software house videoludica; come Remedy.

Quel che però ha attirato la nostra attenzione da videogiocatori, è un recente tweet pubblicato da Remedy Entertainment. Il team finlandese che ci ha regalato grandi opere come Max Payne, Alan Wake, Quantum Break e il più recente Control, ha da sempre puntato molto sul raccontare di tematiche mistery; adornandole sempre con sfaccettature thriller e fantascientifiche. In questo tweet, la casa di sviluppo ha voluto semplicemente dichiarare in via ufficiale di non c’entrare nulla con il monolite apparso improvvisamente nello Utah.

we had nothing to do with this please stop asking https://t.co/AROAdCBXnS — Remedy Entertainment (@remedygames) November 25, 2020

Non è la prima volta che Remedy se ne esce fuori con post e tweet ironici, e anche all’interno dei propri titoli lo studio finlandese ha sempre inserito un’ironia molto particolare tra le diverse tematiche trattate. Effettivamente, il monolite scovato nello Utah ricorda parecchio le forme presenti nell’ultimo gioco rilasciato da Remedy. In Control sono frequenti gli incontri con forme del genere e veri e propri monoliti dalle provenienze poco chiare su cui investigare.

Ora sappiamo che non è stata Remedy a piazzare nel deserto dello Utah quel monolite in metallo. Il che significa che non c’entra nulla con un prossimo misterioso annuncio targato Remedy; per quello sembra che si dovrà attendere ancora diverso tempo. Cosa ne pensate del simpatico tweet pubblicato dalla software house creatrice di Control? Diteci la vostra con un commento nella sezione dedicata qua sotto.