Resident Evil 2 Remake: nuovi DLC in arrivo?

Uno dei videogiochi più apprezzati da critica e pubblico di questo 2019 è Resident Evil 2 Remake. Il titolo Capcom ha già ricevuto dei contenuti aggiuntivi come per esempio il DLC Resident Evil 2 Ghost Stories che raccontava le diverse esperienze di altri sopravvissuti all’epidemia di Raccoon City.

Nel corso di questa settimana è stato scoperto che un recente aggiornamento del gioco su PC ha aggiunto un nuovo misterioso achievement al gioco. Gli appassionati hanno inziato ad ipotizzare che Capcom potrebbe semplicemente rilasciare un nuovo contenuto aggiuntivo all’interno del survival horror.

Rumors flying around about a possible Resident Evil 2 Remake DLC that Capcom may be currently testing out due to THIS new unnamed achievement on Steam…what do you think? Just a test or is there more to come? pic.twitter.com/QlPmk21I5U

— Where's Barry (@WheresBarryB) November 13, 2019