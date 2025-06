Helldivers 2, o meglio gli sviluppatori di Arrowhead, oramai lo si sa che rappresentano un caso unico nel panorama videoludico contemporaneo. Fuori dagli schemi, sempre pronti a ironizzare su tutto e, soprattutto, costantemente capaci di schierarsi dalla parte dei giocatori, anche quando questo vuol dire andare contro, pubblicamente, alle decisioni di un colosso come Sony.

Non stupisce, quindi, che quello che iniziò come uno dei più emblematici casi di "review bombing"(ovvero quando gli utenti fanno fronte comune bombardando di recensioni negative un prodotto per protesta) della storia di Steam, si è trasformato in un simbolo di orgoglio per la community dei giocatori. Arrowhead Game Studios, difatti, ha deciso di commemorare questo episodio con un DLC dedicato, ovviamente gratis per tutti i giocatori.

Il "Pillars of Freedom cape", infatti, è disponibile per tutti i giocatori e vuole rappresentare un simbolo di "resistenza digitale". La genesi di questo mantello affonda le radici in uno dei momenti più tumultuosi della storia recente del gaming, ovvero quando Sony tentò di imporre l'obbligo di registrazione al PSN per i giocatori di Helldivers 2 (che potete trovare su Amazon ) su PC dopo il lancio. La reazione della community fu devastante: oltre 200.000 recensioni negative su Steam, rimborsi di massa e un caos amministrativo nei territori dove il servizio PSN non era disponibile.

La situazione raggiunse proporzioni tali da portare Arrowhead a difendere pubblicamente i giocatori (con alcuni membri del team che persero il lavoro a causa della loro posizione pubblica) e costrinse il colosso giapponese a fare marcia indietro, creando un precedente molto importante nel settore del PC gaming.

Durante i festeggiamenti della community per la vittoria ottenuta, l'allora CEO di Arrowhead Johan Pilestedt condivise sui social media il design creato da alcuni fan del gioco, per un mantello commemorativo. Il concept mostrava quattro linee rosse verticali che rispecchiavano, perfettamente, il grafico delle recensioni Steam durante il bombardamento di valutazioni negative. L'idea fece scalpore fra i giocatori, che iniziarono a chiedere a gran voce la realizzazione dell'oggetto nel gioco.