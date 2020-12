Resident Evil 3.5: la leggenda rinasce in un progetto amatoriale

In pochi sanno che Resident Evil 4, il leggendario capitolo della svolta per la saga ideata da Shinji Mikami, ha avuto uno sviluppo molto lungo e vari “prototipi” che si sono susseguiti nei primi anni 2000: questi stadi di sviluppo intermedi, che hanno portato la serie a cambiare completamente pelle, erano noti con il nome informale di Resident Evil 3.5. Questa denominazione, in realtà, raggruppava ben tre build diverse del gioco, con caratteristiche anche piuttosto differenti l’una dall’altra e in alcuni casi mai svelate al pubblico, oppure mostrate nel corso delle varie fiere di settore tra il 2001 e il 2003.

Diversi anni dopo, un gruppo di programmatori noto come Team Survival, dichiarati fan della serie, ha pensato bene di rendere giustizia a quel periodo “travagliato”, riportando finalmente ordine e riunendo le tre build principali di Resident Evil 3.5, ovvero “Castle”, “Hallucination” e “Zombie”, all’interno di un progetto con linee guida più chiare e organiche.

Il filo conduttore di Resident Evil 3.5, anche all’epoca, era nel suo protagonista, sempre e comunque Leon Kennedy per tutte e tre le versioni preliminari, il quale era intento ad esplorare un castello dall’atmosfera decisamente più “dark” rispetto alle ambientazioni che poi avrebbero contraddistinto la build finale. Il rifacimento, nato in maniera totalmente amatoriale, fa uso dell’engine originale di Resident Evil 4, inserendo nuovi asset, fra cui texture, animazioni e modelli rivisitati.

La lavorazione di “Resident Evil 3.5 Remake”, tuttavia, è ancora in fase parecchio embrionale come si può constatare guardando il video allegato più in alto; in quanto detentrice del marchio, è poi piuttosto probabile che nei primi mesi del 2021 Capcom possa decidere di bloccare il progetto prima che questo possa svilupparsi ulteriormente (ne avrebbe tutto il diritto, dopotutto, e non è nuova a simili azioni).

Voi che ne pensate? Vi piacerebbe rigiocare le prime versioni di Resident Evil 4, così da scoprire tutti i segreti sulle origini del progetto?