Resident Evil 3 Remake: data di uscita vicina?

Resident Evil 3 Remake è uno dei sogni del cassetto di molto giocatori, dopo l'incredibile lavoro di Capcom con RE2: possibile che l'uscita sia vicina?

Resident Evil 2 Remake si è rivelata una delle sorprese più gradite di questo inizio 2019. Capcom ha fatto un lavoro eccellente, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, ma i fan hanno subito espresso un nuovo desiderio: Resident Evil 3 Remake. La qualità di RE2 si è rivelata talmente elevata che non si può non sperare di avere presto tra le mani un altro prodotto simile.

Ora, un utente Twitter, tale DuskGolem/AesthethicGamer, ha svelato tutta una serie di informazioni in merito a Resident Evil 3 Remake. In passato aveva condiviso varie informazioni su Resident Evil 7 prima del lancio, tutte rivelatesi vere.

Secondo l’utente, Resident Evil 3 Remake sarà rilasciato nel 2020 e, inoltre, l’obbiettivo di Capcom è rendere annuale il franchise di Resident Evil (quindi il gioco uscirebbe nel gennaio 2020). Purtroppo, però, il gioco non sarebbe in sviluppo presso Capcom, ma sarebbe stato assegnato a un team esterno che il leaker definisce “molto interessante”: AesthethicGamer non ha voluto rivelare il nome dello studio, ma ha affermato che non si tratta di un male. Il team che ha lavorato a RE2 Remake sarebbe al lavoro su un diverso progetto.

Cercare di indovinare chi si trovi al lavoro su questo titolo è molto difficile. Un’ipotesi è PlatinumGames (Bayonetta, NieR: Automata), in quanto è composto da ex-sviluppatori Capcom. Inoltre, lo scorso anno Hideki Kamiya di Platinum ha visitato gli studi di Capcom per motivi sconosciuti. Sono però solo speculazioni.

I rumor rimangono rumor e per ora non possiamo fare altro se non attendere informazioni ufficiali. L’arrivo di un nuovo remake è molto credibile, vista la più che positiva reazione del pubblico. Lo sviluppo in esterno di Resident Evil 3 Remake potrebbe inoltre permettere al team di RE2 di dedicarsi a un Resident Evil 8. L’E3 potrebbe essere un buon momento per scoprire nuove informazioni a riguardo: speriamo che Capcom faccia luce sulla questione ben presto. Diteci, quali sono le vostre speranze?