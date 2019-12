Resident Evil 3 Remake, tante informazioni in un messaggio di Capcom: edizione speciale, personaggi e data

Lo State of Play di dicembre 2019 andato in onda oggi ha svelato esattamente quello che i giocatori di tutto il mondo si aspettavano di vedere: Resident Evil 3 Remake. Sono state indicate la data di uscita e i contenuti del gioco, ovvero la presenza all’interno di questo gioco dello spin-off online Resident Evil Resistance. Subito dopo la presentazione Sony, però, Capcom ha rilasciato un nuovo video speciale che svela informazioni aggiuntive.

Come potete vedere qui sotto, due producer di Resident Evil 3 Remake parlano di vari dettagli. Ci viene ad esempio presenata Jill, ovvero una dei sopravvissuti del primo capitolo. Possiamo anche vedere delle brevi sezioni di gameplay, anche se il video riporta in classico “video gameplay non definitivo”. La telecamera, come possiamo vedere, sarà sopra la spalla, esattamente come nel remake del secondo capitolo.

Vediamo poi Carlos Oliveira, alleato di Jill. Ovviamente entrambi i personaggi hanno ottenuto un restyle grafico e stilistico. Viene poi detto che il Nemesis, famigerato nemico di Resident Evil 3, avrà più modi per trovare Jill all’interno del gioco: sarà quindi più pericoloso del Tyrant che abbiamo già affrontato nel secondo gioco.

Il video ci ricorda ancora una volta la data di uscita di Resident Evil 3 Remake, oltre a svelare qualche dettaglio aggiuntivo su Resistance che, ripetiamo, sarà incluso nel pacchetto. Viene poi mostrata la Collectior’s Edition, che includono una statuetta di Kill, la soundrack digitale, una mappa di Raccoon City, un artbool e un box a tema STARS.

Diteci, cosa ne pensate di tutte le informazioni svelate? La data di uscita così ravvicinata vi ha sorpreso? Oppure eravate già certi che il gioco sarebbe arrivato a breve termine?