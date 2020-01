Resident Evil 3 Remake userà Denuvo DRM in versione PC

La saga di Resident Evil sta vivendo un momento felice negli ultimi anni. Resident Evil 7, rompendo le regole della saga, è stato apprezzato e il remake del secondo capitolo ha convinto tutti, tra critica e pubblico. Inoltre, ora, siamo a due passi da Resident Evil 3 Remake che ci permetterà di vivere le avventure di Jill Valentine all’interno di Raccoon City. Sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e, ovviamente, anche su PC. Ora, scopriamo che quest’ultima versione sarà protetta da Denuvo DRM.

A confermarlo è la pagina Steam del gioco. Denuvo DRM è spesso criticato dagli appassionati poiché tende a peggiorare le prestazioni dei giochi. Inoltre, la maggior parte delle volte viene superato in breve tempo. Anche il secondo capitolo in formato remake ha utilizzato Denuvo DRM, ma dopo svariati mesi è stato rimosso, con grande gioia degli acquirenti onesti.

Come già detto, Resident Evil 3 Remake ci permetterà di rivivere le avventure di Jill Valentine, già protagonista del primissimo capitolo della serie. Dovremo esplorare Raccoon City e sopravvivere alle orde di zombie e scappando dal minaccioso Nemesis. Basandoci su quanto rivelato da Capcom, questo rifacimento proporrà più modifiche rispetto al secondo capitolo rilasciato lo scorso anno.

Non dimentichiamoci inoltre che Resident Evil 3 Remake includerà anche la componente multigiocatore “Resistance”. Si tratta di una modalità competitiva e cooperativa nella quale quattro giocatori umani, nei panni di un diverso personaggio l’uno, dovranno sopravvivere in una zona usata dall’Umbrella come test, mentre vengono attaccatati da zombie e messi in trappola da un quinto giocatore umano che assume il controllo del mastermind.

Infine, recentemente si è tornato a parlare del misterioso Resident Evil 8 che pare essere molto più lontano del previsto: potete leggere la nostra analisi a questo indirizzo.