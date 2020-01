Resident Evil 3 Remake: Nemesis si mostra nel nuovo trailer

Dopo il grande ritorno di Leon S. Kennedy, di Claire Redfield e di Mr. X è tempo che gli appassionati della saga survival horror targata Capcom si riuniscano con un’altro grande personaggio che li ha tenuti in buon compagnia durante le scorribande a Raccoon City. Con il rilascio di un nuovo trailer dell’atteso Resident Evil 3 Remake, le attenzioni sono tutte convogliate su ciò che i fan hanno potuto solo assaggiare nel trailer precedente, il Nemesis.

Il video dalla durata di circa 2 minuti inizia con un montaggio serrato di sezioni nuove dedicate a Jill Valentine, per poi spostarsi a mostrare il volto di un Nemesis avvolto dalle fiamme intento ad avanzare a grandi e pesanti passi. Il design rivisitato risulta molto vicino all’aspetto originale e fa apparire l’iconico villain ancora più spaventoso e mastodontico che mai.

Il nuovo trailer inoltre permette di dare uno sguardo più approfondito al gameplay e ai personaggi secondari che si andranno ad incontrare in Resident Evil 3 Remake. Carlos è uno di questi e come è stato ribadito dalla stessa Capcom, avrà un ruolo più preponderante all’interno del remake. Oltre ai personaggi c’è spazio per dare un’occhiata anche agli Hunter, le terrificanti arme biologiche con cui avranno a che fare Jill e Carlos.

Vi ricordiamo che Resident Evil 3 Remake è atteso per il prossimo 3 marzo per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam). Cosa ve ne pare del nuovo trailer del remake del terzo iconico capitolo della saga di Resident Evil? Siete soddisfatti della nuova rivisitazione del Nemesis?