Resident Evil 3 Remake: il gioco arriva a maggio se acquistato con Amazon Italia

Resident Evil 3 Remake sarà disponibile a partire dal 3 aprile 2020: non per tutti i giocatori però. Come infatti vi abbiamo già segnalato, Amazon Italia ha cambiato la data di uscita della versione fisica dell’horror di Capcom, spostandola alla fine di aprile. Ora, è arrivata la conferma ufficiale da parte del negozio online: il videogame arriverà a maggio in versione fisica, se prenotato tramite Amazon. Precisamente, la data di arrivo prevista è entro il 5 maggio secondo quanto segnalato da SpazioGames.

GameStop ha invece rimosso la data di uscita del gioco, ora segnata come da definire. Ovviamente è facile pensare che la colpa sia dell’epidemia di coronavirus e che sono già previsti rallentamenti nella produzione e nei trasporti. Per ora non ci sono conferme ufficiali da parte di Capcom Italia, ma è probabile che non tarderanno ad arrivare. Un intero mese di ritardo per la versione fisica non è cosa da poco e abbiamo il sospetto che molti opteranno per la versione digitale, per essere certi di poterlo giocare fin dal D1.

Resident Evil 3 Remake include la campagna single player che ci permetterà di rivere le avventure di Jill Valentine a Raccoon City, strettamente connesse a quelle di Leon e Claire del secondo capitolo. L’opera di Capcom sarà un po’ diversa dall’originale, non solo per grafica e gameplay, ma anche per usa serie di modifiche, come la mancanza di scelte per modificare la trama (presenti nell’originale).

Inoltre, ci sarà anche una modalità online completamente sconnessa dal gioco single player e ufficialmente non canonica: Resident Evil Resistance. Si tratta di un multigiocatore 4 vs 1 nel quale quattro sopravvissuti devono fuggire in tempo da un labirinto pieno di trappole e zombie posizionati dal mastermind, il quinto giocatore.