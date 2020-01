Resident Evil 3 Remake: un nuovo indizio suggerisce il ritorno dei corvi?

Resident Evil 3 Remake risulta essere a mani basse uno dei giochi horror più attesi in questi primi mesi del 2020. Durante le ultime settimane si è parlato molto del nuovo remake di casa Capcom, tra interviste ai produttori e il nuovo trailer che ha finalmente mostrato le nuove fattezze del Nemesis, uno dei villain più iconici e amati dagli appassionati, ma a quanto pare è emerso sul web un nuovo indizio che farebbe pensare al ritorno degli altrettanto iconici corvi in un nuovo Resident Evil.

Sul profilo Twitter di Tsuyoshi Otani, responsabile del marketing per il programma Resident Evil Ambassador, è stato pubblicato un video in cui sono protagonisti numerosissimi corvi. Il video non vuole mostrarsi come una conferma dei volatili in Resident Evil 3 Remake, ma sono già molti gli appassionati che vedono il tweet di Otani come un indizio abbastanza palese.

Anche se non siamo al corrente di una possibile presenza dei corvi all’interno del remake di Resident Evil 3, sono stati intravisti nell’ultimo trailer altri nemici che saranno presenti nel gioco. Oltre ai classicissimi zombi che saranno presenti in modo piuttosto elevato, anche gli Hunter faranno la loro apparizione mettendo in difficoltà il girovagare di Jill all’interno di Raccoon City, come se il ritorno di un Nemesis più in forma che mai non fosse già abbastanza.

Vi ricordiamo che Resident Evil 3 Remake è atteso per il prossimo 3 aprile, per le piattaforme: Playstation 4, Xbox One e PC (via Steam). Inoltre il titolo includerà anche la modalità multi giocatore a sé stante Resident Evil Resistance. Vi piacerebbe assistere al ritorno dei corvi proprio in Resident Evil 3 Remake?