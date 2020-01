Resident Evil 8 cancellato, lo sviluppo è ricominciato da poco secondo un insider

Fra poco più di due mesi potremo mettere le mani sull’attesissimo remake di Resident Evil 3 (che, non dimentichiamolo, include anche il nuovo Resident Evil Resistance). I fan non vedono l’ora di rivivere le avventure di Jill dopo molti anni, ma non è l’unico titolo della saga che molti attendono. Resident Evil 8, infatti, rimane sempre nelle menti dei giocatori, colpiti da quanto fatto da Capcom con Resident Evil 7.

Pare però che l’attesa per Resident Evil 8 non sarà affatto breve. Un noto insider, AestheticGamer (Dusk Golem su ResetEra), ci ha dato alcune informazioni sul titolo. Si tratta di un leaker già noto che aveva anticipato correttamente informazioni su Resident Evil 3 Remake: per quanto tutto quello che ha detto sia da classificare come rumor, possiamo ritenerlo discretamente affidabile.

AestheticGamer spiega tramite il proprio account Twitter che Resident Evil 8 era in realtà in sviluppo già verso la fine del 2016. Nel 2017, però, il progetto è stato messo in pausa poiché il team di Capcom doveva concentrarsi sui contenuti aggiuntivi di Resident Evil 7 e, successivamente, sul remake di Resident Evil 2. L’ottavo capitolo è quindi stato in sviluppo per molto tempo, ma il tutto è poi stato cancellato.

Pare infatti che circa sei o sette mesi fa il progetto sia ripartito da capo (comprensibilmente, visto il tempo passato dalla prima versione). È quindi possibile affermare che il Resident Evil 8 che, a un certo punto, avremo tra le mani è in realtà in sviluppo da meno di un anno in data odierna. Secondo quanto rivelato, inoltre, non ci saranno altri remake per la serie nei prossimi anni.

Capcom ha intenzione di produrre remake/reboot grazie al RE Engine con altre IP interne e, addirittura, un annuncio potrebbe arrivare a breve. Pare però che i fan non dovranno attendere poi troppo per poter giocare a un altro titolo di Resident Evil: l’insider afferma che un gioco della saga arriverà il prossimo anno, forse, e non si tratta di un remake né di Resident Evil 8.

In conclusione, inoltre, l’insider invita i fan alla calma: Resident Evil 8 non arriverà tanto presto. Il remake del terzo capitolo è arrivato in tempi così rapidi poiché erano già disponibili tutti gli asset di RE2 (e poiché il suo sviluppo era già iniziato prima dell’uscita di RE 2, molto probabilmente).

Tante novità quindi, anche se alcune richiederanno un po’ di pazienza: diteci, che remake vorreste realizzasse Capcom? E perché proprio Dino Crisis?