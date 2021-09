Resident Evil: doppiatore sembra aprire al ritorno in un nuovo capitolo

Sono passati pochi mesi da Resident Evil Village, e gli appassionati della saga survival horror sono sempre con le antenne dritte per captare nuovi possibili risvolti sul futuro del brand. Dopo che Capcom annunciò lo sviluppo di un DLC per Village, oggi uno dei doppiatori della serie si è esposto sul suo futuro nella saga.

All’interno di una nuova puntata dell’ Awfully Irish Podcast, Neil Newbon, il doppiatore di personaggi come Nicholai Ginovaef in Resident Evil 3 Remake e Karl Heisenberg in Village, ha voluto dichiarare che potrebbe tornare per doppiare un altro gioco della saga insieme alla collega Nicole Tompkins, che ha dato voce a Jill Valentine nel recente remake del terzo capitolo.

“Non posso parlare di determinate cose, ma questo non è il nostro primo rodeo e potrebbe non essere l’ultimo. Potrebbe esserci qualcos’altro”, ha dichiarato Newbon durante il podcast.

Dato che nella storia di Resident Evil molti doppiatori hanno coperto più ruoli, è difficile dire al momento se Neil Newbon tornerà in futuro insieme ad uno dei suoi vecchi personaggi o se presterà la sua voce ad una new entry.