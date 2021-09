Resident Evil Village DLC: Capcom potrebbe mostrarlo a breve, e non solo

Finiti tutti gli eventi estivi più importanti i videogiochi non si fermano mai e all’orizzonte comincia ad intravedersi il Tokyo Game Show 2021 e il nuovo evento Sony dedicato al futuro di PlayStation 5. Per quanto riguarda il TGS sappiamo già qualcosa sullo show che terrà Microsoft, ma in quel di Tokyo saranno presenti anche altre grosse compagnie videoludiche di grande spessore, come per esempio Capcom, che mostrerà il DLC di Resident Evil Village e non solo.

Stando ad un immagine scovata in rete qualche istante fa, sembra che sia stata svelata in anticipo tutto l’evento di Capcom, compresi annunci che saranno fatti al Tokyo Game Show 2021. Nell’immagine che sta facendo il giro della rete a velocità supersonica, possiamo vedere come a breve potremmo vedere un primo scorcio del DLC di Resident Evil Village, contenuto post lancio già annunciato qualche mese fa.

Ma le informazioni leakate non si fermano qui. Leggendo il file pubblicato su OneDrive scopriamo che durante il TGS Capcom andrà ad annunciare anche un nuovo capitolo della saga di Ace Attorney dal nome ancora sconosciuto. Grande spazio anche al franchise di Monster Hunter che, tra Rise e Stories 2 ha ancora molto da dare ai propri appassionati. Proprio per questa saga la compagnia di Osaka mostrerà diversi nuovi trailer su nuove collaborazioni e contenuti in arrivo prossimamente.

(Leaked) Capcom's Tokyo Game Show detailed schedule from the OneDrive Press folder 👀🧂 It looks like Capcom will show Pragmata, Resident Evil: Village DLC and Monster Hunter trailers Source:https://t.co/PkhjQpoPU5 pic.twitter.com/Xa7ANrgTRw — Idle Sloth (@IdleSloth84) September 2, 2021

In chiusura, sempre stando al file, assisteremo al primo trailer di gameplay di Pragmata, la nuova IP Capcom mostrata all’incirca un anno fa durante il primissimo evento dedicato ai titoli PS5, e di cui ancora sappiamo molto poco, soprattutto lato gameplay. Prima di concludere, ci teniamo a sottolineare che parliamo di un leak non ufficializzato e che, sebbene sembri parecchio autorevole, non è assolutamente detto che la conferenza possa ripercorrere questi annunci. Non ci resta che attendere il prossimo TGS 2021 per vedere se il leak è reale oppure no.