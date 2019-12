Resident Evil: i remake del secondo e terzo capitolo dovevano uscire in contemporanea?

Il 2019 è stato sicuramente un anno fantastico per la saga di Resident Evil. Dopo un ottimo remake del secondo capitolo, Capcom non sembra intenzionata a fermarsi qui. Infatti la casa nipponica vuole puntare ancora una volta sull’effetto nostalgia e (ri)proporre il terzo capitolo della saga in versione remake. Il tutto è stato ufficializzato durante lo State of Play di ieri, riportando l’attenzione mediatica sul titolo Capcom. Nella giornata di oggi però siamo venuti a scoprire un’altra interessante curiosità riguardante questi due remake di Resident Evil.

Stando alle informazioni di Imran Khan (ex-giornalista di Game Informer) i piani originali per queste due rivisitazioni di Resident Evil erano molto diversi. Secondo svariati persone che lavorano per Capcom (e che conoscono Khan), la compagnia aveva intenzione di rilasciare un unico bundle contenente ambo i remake di Resident Evil. Tuttavia questi piani sono cambiati poiché lo sviluppo di entrambi i titoli avrebbe richiesto troppo tempo.

“I giochi stavano subendo dei ritardi e Resident Evil 2 sarebbe dovuto uscire un anno prima rispetto a quando è effettivamente uscito. Per questo i due giochi sono stati divisi: ecco perché [Residen Evil 3 Remake] è arrivato così alla svelta. Credo che ci abbiano lavorato sopra per circa tre anni. Era parte del pacchetto originale ed è per questo che lo stanno unendo con Project Resistance, il quale era inizialmente un altro gioco che Capcom ha preso e sul quale ha piazzato il nome Resident Evil”.

Ovviamente in questo momento le parole di Imran Khan non sono state commentate da Capcom. Proprio per questo motivo vi invitiamo ad attendere conferme ufficiale e prendere il tutto con le dovute pinze. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito. Vi ricordiamo che il tanto atteso Resident Evil 3 arriverà il prossimo 4 Aprile 2020 per PS4, Xbox One e PC.