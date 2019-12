State of Play Dicembre 2019: tutti gli annunci PS4

Quest’oggi è andato in onda l’ultimo State of Play del 2019 di Sony PlayStation. Si potrebbe pensare che un evento “minore” di questo tipo, così vicino a The Game Awards 2019, non possa avere grandi annunci in serbo. La società giapponese, però, era pronta a sorprenderci e, pur essendo stata anticipata da rumor, leak e speculazioni di vario genere, ha saputo mostrare vari giochi interessanti, come Resident Evil 3 Remake (molto chiacchierato ma solo oggi ufficiale) e Ghost of Tsushima, ritornato sotto i riflettori dopo una lunga pausa. Ovviamente non ci si è limitati a questo; non perdiamo quindi altro tempo e vediamo subito quali sono stati gli annunci per PS4 dello State of Play di dicembre 2019.

Prima di tutto vediamo gli annunci legati a titoli indie:

Untitled Goose Game : in arrivo su PlayStation 4 il 17 dicembre

: in arrivo su PlayStation 4 il 17 dicembre Spellbreak : il gioco d’azione a base di magia arriva nel 2020 su PlayStation 4

: il gioco d’azione a base di magia arriva nel 2020 su PlayStation 4 Superliminal : un puzzle game basato sulle illusioni ottiche e i giochi di prospettiva, in arrivo nel 2020

: un puzzle game basato sulle illusioni ottiche e i giochi di prospettiva, in arrivo nel 2020 Paper Beast: il gioco per PS VR arriverà nel primi tre mesi del 2020

Sono poi state indicate le date di uscita e nuove informazioni di giochi molto attesi, come Predator Hunter Grounds, di cui potete trovare trailer e data nel nostro articolo dedicato. Abbiamo poi scoperto che Dreams sarà finalmente disponibile in formato completo dall’inizio del prossimo anno (tutti i dettagli qui).

È stato nuovamente mostrato il trailer del DLC di Kingdom Hearts 3, Re Mind, disponibile a partire dal 23 gennaio su PlayStation 4. Abbiamo potuto vedere, finalmente, anche Babylon’s Fall, l’action di Platinum Games pubblicato da Square Enix: potete vederlo nella nostra notizia dedicata.

Ovviamente, però, la parte più interessante è stata rivedere Ghost of Tsushima con un nuovo breve trailer, il quale ci ha confermato quando potremo scoprire nuove informazioni. Infine, abbiamo finalmente ottenuto l’ufficialità dell’esistenza di Resident Evil 3 Remake: potete vedere il trailer e scoprire data di uscita e ulteriori dettagli nel nostro articolo dedicato.

Diteci, cosa ne pensate di quanto mostrato durante lo State of Play di dicembre 2019? Gli annunci di oggi vi hanno convinto, oppure credete che questo formato meriterebbe maggiore attenzione da parte di Sony? Diteci la vostra, come sempre, nella sezione commenti qui sotto.