Resident Evil Re:Verse è stato rinviato di nuovo, ecco quando uscirà

Capcom ha appena annunciato il rinvio di Resident Evil Re:Verse al 2022, proprio in questo mese di luglio in cui era pianificata la sua uscita. Il gioco era già stato rinviato in precedenza, dato che la sua data di uscita iniziale era maggio 2021, ma adesso è arrivato anche questo duro colpo per i fan che aspettano con ansia l’arrivo della nuova esperienza horror.

Resident Evil Re:Verse è un videogioco multiplayer della celebre saga di Capcom. Il titolo è incluso gratuitamente con l’acquisto di Resident Evil Village, l’ultimo capitolo della saga che sta macinando record su record, o può essere comprato separatamente. A maggio c’era già stata una beta pubblica ambientata alla celebre Centrale di Polizia di Raccoon City, di Resident Evil 2. Il videogioco, infatti, è contraddistinto dalla presenza di location e personaggi appartenenti ai tanti capitoli della saga horror.

Vi lasciamo al messaggio di Capcom rilasciato sui social: “Il lancio di Resident Evil Re:Verse, precedentemente annunciato per luglio 2021, è stato spostato al 2022 in modo che il team possa continuare a lavorare per offrire un’esperienza di gioco fluida. Condivideremo dettagli aggiornati sul lancio in un secondo momento. Grazie per la vostra pazienza e comprensione”.

“Per i giocatori che hanno acquistato una versione fisica di Resident Evil Village, consigliamo di tenere traccia del codice di download di Resident Evil Re:Verse incluso o di aggiungerlo al proprio account ora, in modo da essere pronti a giocare quando il titolo verrà lanciato il prossimo anno.”

I fan di Capcom e della saga survival horror sono un po’ interdetti per la comunicazione non molto tempestiva, dato che il gioco era atteso proprio in questi giorni. Non ci è dato sapere i motivi di tale rinvio, ma è bene ricordare la solita citazione a Shigeru Miyamoto, papà di Super Mario, riguardo lo sviluppo dei videogiochi: “Un gioco rinviato diventerà eventualmente bello, ma un gioco rilasciato in fretta sarà per sempre brutto“.