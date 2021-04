Resident Evil Village: demo in arrivo? Annunciato un nuovo evento

Tra meno di un mese gli appassionati di uno dei brand horror più amati di una generazione potranno gioire con l’arrivo di Resident Evil Village, ottavo capitolo della serie sequel di quel sette che tanto ha fatto innamorare migliaia e migliaia di persone. Sembrerebbe che Capcom ci abbia preso gusto e, nella giornata di ieri, alcuni avrebbero scovato una presunta demo caricata in data 27 marzo e in arrivo nelle prossime settimane.

Non si fa nemmeno in tempo a speculare che proprio questa mattina Capcom ha rilasciato un breve video che testimonia che il prossimo 15 aprile (mezzanotte dalle nostre parti) ci sarà un altro showcase dedicato a Resident Evil Village ed è assolutamente plausibile che venga annunciata appunto la data della nuova demo. Ma non è tutto, l’azienda nipponica ha promesso una intrigante selezione di contenuti tra cui nuove sezioni di gameplay e qualche “sorpresa”.

Resident Evil Village è un sequel, diretto, del precedente capitolo e riprende la storia di Ethan qualche anno dopo gli avvenimenti della famiglia Bakers. Ambientato presumibilmente verso la Romania, il nostro protagonista e la sua attuale fidanzata Mia si sono ormai stabilizzati a dovere. Con l’irruzione di Chris le cose sono pronte a cambiare con Ethan costretto ad entrare in un gigantesco castello/villa, dimora di Lady Dimitrescu (questa l’abbiamo potuta conoscere anche grazie alla miriade di meme annessi).

Prepare for another #REShowcase stream, with new Resident Evil Village gameplay 🏰💀 Watch April 15 at 3:00pm Pacific Timehttps://t.co/C44WihyxQFhttps://t.co/758EE50S7t pic.twitter.com/SoO3jwmZEt — PlayStation (@PlayStation) April 8, 2021

Insomma, Resident Evil Village ha tutte le carte in regole per divenire uno dei giochi horror più impressionanti della scorsa e dell’inizio di questa generazione. Scopriremo tutti i dettagli relativi durante lo showcase in programma nella notte tra il 15 e il 16 aprile. Per quanto riguarda “le altre sorprese” è probabile che Capcom possa mostrarci gli altri progetti, parliamo di RE Infinite Darkness e Welcome to Racoon City.