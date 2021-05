Resident Evil Village | La Guida Completa

La seconda avventura (o tragedia) di Ethan Winters, accompagna il giocatore in un mondo d’orrore dal gusto medievale tra le strade di un paese invaso dai lupi e un castello che farebbe sfigurare anche quello di Dracula. Se pensate che Resident Evil Village finisca qui però vi sbagliate di grosso. Ecco perchè abbiamo preparato una completissima guida strategica al gioco che vi permetterà di completare l’avventura Capcom al 100% e senza tralasciare nemmeno uno dei suoi segreti.

Ecco tutto quello che potrete trovare nella nostra guida:

Resident Evil Village riprende subito dopo RE 7 per continuare a narrare la storia di Ethan Winters. Il protagonista senza volto del precedente capitolo verrà infatti coinvolto, dopo aver ritrovato un’apparente tranquillità con la moglie Mia e la piccola Rose, in una nuova terrificante avventura da Chris Redfield. Il celebre personaggio della saga Capcom ucciderà a sangue freddo la moglie di Ethan rapendo poi l’uomo e la bambina per portarli in un luogo non meglio identificato. Ethan finirà però per ritrovarsi invischiato nella macabre trame di un villaggio e dei suoi abitanti che venerano un’oscura divinità chiamata Madre Miranda.

Tra atmosfere che ricordano l’oscura Yharnam di Bloodborne e delle nuove meccaniche open world che svecchiano ed ampliano l’infinito potenziale della serie, Resident Evil Village non è solo uno dei migliori capitoli del gioco, ma anche uno dei più interessanti giochi horror in circolazione. Questo grazie a situazioni costruite ad arte per lasciare anche il più preparato dei giocatori senza via di scampo e delle location terrificanti, ma talmente belle da vedere che è impossibile non rimanerne rapiti.