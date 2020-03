Respawn Entertainment: giochi gratis per i corrieri che lavorano durante l’epidemia di Coronavirus

Viviamo certamente in un periodo di difficoltà, l’Italia ed il mondo sono stati letteralmente messi in ginocchio per colpa dell’epidemia da Covid-19. In queste settimane abbiamo visto quante aziende videoludiche stanno organizzando iniziative regalando giochi per tutte le persone che stanno rimanendo a casa seguendo le direttive. Durante queste settimane sappiamo bene che molti studenti stanno svolgendo lezioni online ed alcuni lavoratori stanno svolgendo le mansioni da casa, ma c’è chi non può e continua a lavorare rischiando di essere contagiato, stiamo parlando dei corrieri. Respawn Entertainment ha quindi invitato i propri dipendenti a regalare dei giochi per queste persone costretti a lavorare anche durante l’epidemia da Covid-19.

In queste ore è stata diffusa una foto su Reddit la quale mostra una sorta di pacco regalo con all’interno film e videogiochi lasciati al di fuori delle abitazioni con un messaggio che invita ai corrieri di prenderne uno in regalo magari per loro o per i propri figli. Qui sotto potete vedere la foto.

Una iniziativa che sicuramente farà felici queste persone, anche leggendo il messaggio toccante scritto dagli sviluppatori che come sapete stanno lavorando da casa come altre grandi aziende nel settore. Tra i titoli possiamo notare Star Wars Jedi: Fallen Order, Apex Legends ed Anthem. Il messaggio infatti ringrazia tutti i corrieri che in questo preciso momento stanno facendo migliaia e migliaia di chilometri ogni giorno, rischiando di essere contagiati. Un piccolo gesto che ha fatto sorridere anche noi.

