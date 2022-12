Ci sono voluti diversi mesi di attesa, ma alla fine PlayStation ha finalmente annunciato (o meglio, confermato) l’arrivo di Returnal su PC. L’annuncio è arrivato nel corso del pre-show dei The Game Awards 2022, durante uno dei tanti momenti in cui sono stati presentati i nuovi trailer di alcuni progetti e dei loro porting.

L’ufficialità dell’arrivo di Returnal su PC arriva dopo mesi di rumor e leak. Il gioco è stato più volte avvistato all’interno del database di Steam e in aggiunta sono emersi screenshot e addirittura un video che mostrava le opzioni di gioco. Il tutto, ovviamente, clamorosamente ignorato da Sony, che forse sperava di cogliere gli utenti di sorpresa durante la serata di oggi.

Purtroppo, a differenza di tutti voi che speravate di trovare notizie decisamente interessanti in merito, Sony è stata molto avara di dettagli. L’arrivo della versione PC di Returnal è stata annunciata con un teaser trailer che mostra alcuni spezzoni di gameplay del gioco. Il tutto con la finestra di lancio, fissata per i primi mesi del 2023. L’unico dettaglio “certo” è che il gioco dovrebbe arrivare prima della versione PC di The Last Of Us Parte 1: difficile infatti pensate a un’uscita del titolo Naughty Dog prima di quella del gioco di casa Housemarque, ma ovviamente siamo pronti a essere smentiti.

Returnal è stato lanciato durante il 2021 e più precisamente in aprile. Il gioco è andato decisamente bene, forse anche oltre le aspettative e il successo dello stesso ha portato Sony a investire maggiormente sul team finlandese, con i dirigenti del colosso nipponico che hanno deciso di puntare tutto proprio sul team di sviluppo, che la scorsa estate è diventato ufficialmente parte della famiglia di first party PlayStation. Continuate a seguire Game Division per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.