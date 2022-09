Dopo la “conferma” di Sackboy su PC, ora tocca a un’altra esclusiva PS5. Stiamo parlando di Returnal, gioco di Housemarque, che ha debuttato per la console Sony nella primavera del 2021 e che oramai sta per approdare proprio su Steam ed Epic Games. Quello intorno all’avventura prodotta dal team finlandese è però un teatrino dell’assurdo, che riconferma i problemi di sicurezza del colosso nipponico (oramai fin troppo soggetto a leak e fughe di informazioni). Una commedia, che andrebbe probabilmente chiusa il prima possibile con un annuncio ufficiale.

Di Returnal su PC lo sappiamo già dall’anno scorso, quando su Steam sono iniziate ad apparire le prime build. Nella notte italiana, però, qualcuno ha pubblicato il menu con tutte le opzioni grafiche della versione Steam ed Epic Games del gioco. Un filmato, prontamente rimosso, che proviene (quasi sicuramente) da qualcuno che sta facendo test di QA, probabilmente da remoto. Si tratta dell’ennesimo leak del gioco di Housemarque, a cui manca probabilmente solamente l’annuncio ufficiale, che a questo punto dovrebbe arrivare il prima possibile.

Al di là della conferma al supporto al Ray Tracing e al DLSS di NVIDIA, questo leak ci dimostra, ancora una volta, quanto sia sciocco cercare di mantenere certi segreti. Returnal su PC non è neanche più una sorpresa (così come non lo saranno i prossimi giochi) e la soluzione migliore per Sony sarebbe quella di annunciare il prima possibile l’arrivo dei suoi giochi su Steam ed Epic Games. Oppure risolvere i problemi di sicurezza interni, anche se ovviamente questa soluzione influirebbe tantissimo sulla qualità dei lavoratori, che sarebbero costretti a effettuare i test solamente in ufficio, comportando ulteriori spese per raggiungere il luogo di lavoro e vivere probabilmente con meno tranquillità.

..it appears someone has leaked the Returnal PC options menuhttps://t.co/ICtPyB2UmU via https://t.co/oaNBYi6ci4 pic.twitter.com/vsFbSkogW0 — Nibel (@Nibellion) September 28, 2022

Ipotesi e desideri a parte, Returnal su PC è praticamente confermato. Ora non ci resta che attendere l’annuncio ufficiale di Sony. Oltre al gioco di casa Housemarque, Sony porterà su PC anche The Last of Us Parte 1. Con molta probabilità, entrambi i giochi debutteranno su Steam ed Epic Games Store nel corso del 2023.