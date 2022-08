Saints Row si è fatto attendere a lungo, ma adesso è finalmente disponibile per tutti. Nonostante svariati problemi al lancio, infatti, il gioco di Volition continua a essere apprezzato per le sue grandi possibilità di personalizzazione. Dopo l’editor di personaggi che ha saputo regalare diverse perle, adesso i giocatori si stanno sbizzarrendo con i veicoli.

Saints Row

Diversi fan, infatti, hanno condiviso le loro creazioni con il subreddit di Saints Row. Tra questi, RedDeadBastard ha deciso di trasformare una Panteros Dreadnaught, una delle auto classiche del gioco, nella Batmobile vista in The Batman con Robert Pattinson. Per i non appassionati dell’uomo pipistrello, invece, Catgirl_Amer ha il grande merito di aver preso una Reaper per trasformarla nella mitica Ecto-1 tratta da Ghostbusters. Certo, non ci sono molti fantasmi che hanno bisogno di essere sballati in giro per Santo Ileso, anche se immaginiamo che un carro funebre sia un veicolo abbastanza adatto per questo tipo di ricreazione.

Come detto in precedenza, i fan di Saints Row sono plasmati della stessa follia di cui è permeato il gioco, e a tal proposito il capolavoro di giornata va a esecene. Il fan ha, infatti, trasformato il proprio personaggio in Homer de I Simpson ed è anche riuscito a ricreare la classica utilitaria rosa che il personaggio utilizza nella serie. Insomma, sembra che gli editor del gioco lascino spazio a ogni genere di creazione e, se combinati, possono dar vita a vere e proprie opere d’arte.

Sembra dunque che tutte le polemiche collegate a Saints Row lascino il tempo che trovano. Il titolo, infatti, è stato aspramente criticato a causa di molti bug che hanno caratterizzato le versioni di prova. In loro difesa, gli sviluppatori hanno confermato che alcuni problemi li hanno costretti non solo a ritardarne il lancio ma anche a lavorare in mancanza di alcuni tool che permettono, ad esempio, di cambiare le condizioni meteorologiche.