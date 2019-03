Sekiro: Shadows Die Twice, come ottenere tutti gli Strumenti Prostetici

Guida completa all'ottenimento di tutti gli Strumenti Prostetici di Sekiro: Shadows Die Twice, titolo From Software pubblicato da Activision.

Nel mondo di Sekiro: Shadows Die Twice gli Strumenti Prostetici sono un elemento essenziale sia per sopravvivere nell’ostile mondo orientale ideato da From Software, sia per sconfiggere i molti Boss presenti all’interno del titolo.

Installati nel Braccio Prostetico del protagonista, questi 10 oggetti saranno in grado di fornirvi un supporto importante sia offensivo che difensivo. Li potrete lavorare dallo Scultore presente al Tempio Dilapidato e potrete equipaggiarne 3 per volta.

In questa guida vi spieghiamo come e dove trovarli, facilitandovene la raccolta tra un combattimento e l’altro. Se giocate su Xbox One o PlayStation 4, ottenere tutti gli Strumenti Prostetici vi permetterà di sbloccare il trofeo “Tutti gli Strumenti Prostetici”.

Shuriken Caricato

Posizione: Dintorni di Ashina – Muro Perimetrale – Via del Cancello

L’oggetto collegato a questo Strumento si trova nell’edificio più vicino all’Idolo della zona indicata nella posizione. Usate il rampino per calarvi nel buco vicino e avvicinatevi al cadavere sul lato sinistro della stanza. Il bagliore dorato vicino al corpo sarà l’oggetto che cercate.

Castagnola Shinobi

Posizione: Dintorni di Ashina – Muro Perimetrale – Via del Cancello

Dopo aver combattuto il Generale Naomori Kawarada, prendete il sentiero discendente a sinistra. Sempre rimanendo sulla sinistra, vedrete un’alta montagna su cui dovrete arrampicarvi fino in cima utilizzando il rampino. Ci sarà un mercante seduto nella sua tenta e vi chiederà 500 monete per ottenere lo Strumento. Per guadagnare i soldi, nel caso non li abbiate, uccidete i nemici nell’area tenendo premuto Quadrato o il tasto X.

Getto Ardente

Posizione: Tenuta Hirata – Sentiero della Tenuta

Per arrivare qui, dovrete possedere la campana datavi dalla donna anziana nella casa distrutta nei Dintorni di Ashina (tra il Sentiro del Cancello e la Scalinata). Arrivati all’Idolo del Sentiero della Tenuta saltate sopra i muri sul lato destro fino a quando non raggiungerete un’area con un arciere ad attendervi su un tetto e un fuoco da campo con diversi occupanti ostili intorno. Proprio in quel fuoco da campo è nascosto l’oggetto per sbloccare lo Strumento Prostetico.

Ascia Caricata

Posizione: Tenuta Hirata – Sentiero della Tenuta

Rimanendo vicino all’area del fuoco da campo citata precedente, prendete il percorso verso il piano superiore come se stesse proseguendo normalmente nel percorso della storia. Troverete un uomo accasciato a terra, il quale vi dirà di un’ascia particolare utilizzando il suo ultimo respiro. Dirigetevi a sinistra e varcate la soglia del piccolo giardino dove ci sono due nemici ad attendervi.

Uccideteli senza pietà e aprite il piccolo stabile che stavano proteggendo, al cui interno troverete l’ascia da trasformare nello Strumento Prostetico.

Corvo della Nebbia

Posizione: Tenuta Hirata – Discesa di Bambù

Dopo aver ucciso il Cacciatore di Shinobi Enshin di Misen, troverete l’Idolo della zona indicata nella posizione. Seguite il sentiero subito dopo quest’idolo e usate il rampino sul tronco di un albero sulla sinistra. Fatevi una bella nuotata nel fiume sotto di esso e arrivate fino alla fine del suo corso. Sulla destra potrete aggrapparvi a un ramo e trovare una sorta di muro fatto di bambù.

Distruggete l’ostacolo e vi ritroverete a entrare in una piccola caverna. Saltate sui muri di questa caverna fino ad arrivare a un tempio in cima alla montagna. Ignorate il potente ninja che apparirà (oppure attaccatelo se ve la sentite) e aprite la porta del luogo sacro per trovare l’oggetto che cercavate.

Lancia Caricata

Posizione: Castello di Ashina

Dall’Idolo “Castello di Ashina” saltate giù dal ponte sulla sinistra e lanciatevi verso il ramo più vicino. Sentirete parlare due nemici che stanno su un ponte: uccideteli e otterrete un’utile chiave che userete di lì a poco. Dal ponte in cui siete appena saliti, saltate di nuovo giù e continuate a destra fino a raggiungere l’Idolo “Riserva di Ashina”. Tornerete nell’area del Prologo in cui avete ricevuto i rudimenti per le meccaniche stealth, dovrete ripetere l’esperimento con una serie di nemici più forti. Aprite la porta dell’edificio con la chiave ricevuta e dentro un forziere ci sarà lo Strumento Prostetico.

Sabimaru

Posizione: Castello di Ashina – Torre Centrale – Anticamera

Salendo sui tetti del Castello di Ashina dal primo Idolo dell’area, raggiungete la grande torre al centro dell’area. Troverete l’Idolo “Anticamera” una volta entrati, vicino a un’area in cui alcuni samurai vestiti di blu sono di guardia. Saltate giù da quell’area e troverete un forziere con 4 nemici a proteggerlo. Liberatovi dell’impiccio, aprite il tesoro e otterrete questo Strumento.

Ombrello Caricato

Posizione: Castello di Ashina – Tombe Antiche

Dall’Idolo “Tombe Antiche”, saltate giù mantenendo la sinistra fino a un edificio con il tetto rotto. Ci sarà un buco in cui potrete entrare, trovando quindi il mercante nascosto che vi venderà l’oggetto necessario per 1600 monete.

Inoltre, nel caso non voleste pagare, è possibile ottenere l’Ombrello Caricato anche dopo l’Assedio al Castello. Il mercante infatti andrà a piangere presso una tomba, lasciando la sua vecchia postazione con l’oggetto a disposizione per la raccolta.

Rapimento Divino

Posizione: Forra – Fortino

Troverete questo Strumento nella stessa stanza nella quale combatterete con Centipede Giraffe. Dopo aver ucciso questo temibile nemico, dedicatevi alla ricerca dell’oggetto necessario alla costruzione dello Strumento Prostetico.

Fischietto

Posizione: Forra – Valle Bodhisattva

Anche questo strumento potrà essere ottenuto con “facilità”: infatti vi basterà sconfiggere la Scimmia Guardiana per ottenerlo come bottino dalla vostra vittoria. Se avrete seguito questa guida fino ad ora e sarete andati dall’artigiano a far lavorare gli oggetti ottenuti, quest’ultimo Strumento Prostetico vi sbloccherà il trofeo menzionato all’apertura della guida.