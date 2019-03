Sekiro: Shadows Die Twice, come sconfiggere tutti i boss

Guida completa a tutti gli incontri con i Boss di Sekiro: Shadows Die Twice, titolo di From Software e pubblicato da Activision.

Sekiro: Shadows Die Twice, l’ultimo titolo di From Software e pubblicato da Activision, è sicuramente uno dei più ardui dello studio, specialmente per via dei suoi ostici Boss. Nonostante la trilogia di Dark Souls abbia già abituato i nostri sensi alla morte perpetua, l’immaginario giapponese della nuova produzione ha messo alla dura prova perfino i più abili dei giocatori.

Sebbene l’intero mondo di gioco sia spietatamente crudele, il picco di difficoltà è rappresentato dagli scontri più ardui, marchio stabile di From Software. Al fine di accrescere le vostre probabilità di sopravvivenza, nelle righe che seguono troverete una lista completa delle varie Bossfight con delle strategie utili per arrivare a vincere ogni singolo incontro.

L’ordine con cui sono elencati i Boss corrisponde più alla loro difficoltà che alla progressione geografica, perciò la vostra esperienza di gioco potrebbe portarvi a una successione differente rispetto a quella di questo testo.

Generale Naomori Kawarada

Posizione: Dintorni di Ashina – Muro Esterno – Via dei Cancelli

Situato in una piazza, questo Boss è pronto ad accogliere calorosamente ogni sfidante che osi presentarsi davanti a lui. Per evitare di partire con uno scontro diretto, è possibile utilizzare i tetti limitrofi per calare su di lui e colpirlo di sorpresa alla schiena. Questo gli toglierà immediatamente una delle sue vite, concedendovi un vantaggio estremamente prezioso.

Lo scontro non è particolarmente ostico in quanto è possibile parare e contrattaccare a tutti i suoi attacchi, a patto di avere il giusto tempismo. Nel caso vogliate giocare più cautamente, capite quanto durano le sue combo di attacchi e aspettate la loro immediata fine per colpirlo fino a sconfiggerlo. Se lo avrete sorpreso alle spalle, l’incontro con Kawarada sarà ancora più breve.

Bottino: Grano del Rosario, Semi di Zucca

Orco Incatenato

Posizione: Dintorni di Ashina – Muro Esterno – Scalinata

Imprigionato in cima a una scalinata, l’Orco Incatenato è ben protetto da una serie di altri nemici più piccoli di cui vi dovrete sbarazzare prima di istigarlo. Uccidete quindi le due guardie ai piedi della scala e il lanciere all’angolo sinistro appena saliti al piano. Una volta assicurati di essere da soli, dirigetevi verso il Boss.

Come tutti i bestioni di questa stazza nei titoli di From Software, la strategia migliore è quella di passargli direttamente sotto le gambe. Schivando due volte durante i suoi attacchi e andando in avanti, riuscirete a pararvi davanti la sua schiena e assestargli qualche colpo prima che abbia il tempo di girarsi. Allontanatevi per rimanere al sicuro da eventuali ritorsioni e ripetete fino ad abbatterlo.

Bottino: Grano del Rosario, Farmaco Shinobi: Grado 1

Generale Tenzene Yamauchi

Posizione: Periferie di Ashina

Troverete il generale ad aspettarvi nella zona subito dopo aver sconfitto l’Orco. Prima di procedere con lo scontro, scappate ed eliminate tutti gli altri nemici fino a pulire la stanza. Tornando indietro e stando attenti a non rientrare nel campo visivo del Boss, è possibile andargli alle spalle e colpirlo con il classico affondo, togliendogli istantaneamente una vita.

Nello scontro vero e proprio con il Boss, riutilizzate la doppia schivata in avanti per finire alle sue spalle, come per l’Orco, e colpite. Stando attenti ai suoi pattern di attacco concatenati, riuscirete ad ottenere la vittoria in poche mosse.

Gyoubu Oniwa

Posizione: Dintorni di Ashina – Fortino alle porte del Castello

Dopo esservi battuti con il generale Tenzen Yamauchi vi ritroverete a buttarvi in un canyon dove verrete assaliti da un serpente abbastanza cresciuto. Continuando per quest’area e sopravvivendo ai vari attacchi, arriverete a una sorta di ampio campo di battaglia. È in questo luogo che affronterete la vostra prima vera sfida del gioco: Gyoubu Oniwa.

Armato di lancia e di un cavallo su cui cavalca, questo Boss si rivelerà piuttosto difficile da affrontare per via del grande raggio d’azione dei suoi attacchi. Come per ogni incontro, il vostro approccio dovrebbe essere improntato a capire le mosse del nemico, vedendo come e quando schivare/bloccare. Analizzandolo noterete che nella sua combo ci sarà sempre un attacco pesante che lo lascerà sguarnito per qualche secondo.

Sfruttando questa occasione, o la possibilità di prenderlo alla sprovvista con R2 quando ha un punto verde sulla testa, riuscirete a colpirlo con almeno 2-3 colpi prima di scappare via. L’aggressività con cui affrontare questo scontro dipenderà dal vostro stile di gioco, ad esempio è possibile anche rimanere al sicuro e aspettare il segnale verde per colpire. Appena perderà la prima vita inizierà a fare una spazzata che vi costringerà ad evitarla saltando. Prestando attenzione anche a questo nuovo attacco, riuscirete a vincere la battaglia e ucciderlo con una classica esecuzione.

Bottino: Ricordo Gyoubu Oniwa (Upgrade Forza) e Upgrade Strumenti Prostetici

Cacciatore di Shinobi Enshin di Misen

Posizione: Tenuta Hirata – Sentiero della tenuta

Dopo essere entrati nella Tenuta Hirata utilizzando la campana donatavi dall’anziana incontrata ad Ashina, vi ritroverete in un giardino con un guerriero vestito di bianco e armato di una lancia. Essendo il prossimo Boss sulla lista, vi dovrete preparare al combattimento.

Prima di tutto, come di consueto, fate fuori tutti gli altri nemici presenti nella mappa, a partire dall’uomo con la torcia sul ponte più vicino fino agli spadaccini più vicini al Boss. Anche qui potrete tornare indietro e lasciare che vi perda di vista, in modo da andargli alle spalle e sfruttare la furtività per togliergli istantaneamente una vita. Che lo facciate o meno, lo scontro vi richiederà nuovamente di schivare due volte in avanti per posizionarvi nel suo punto cieco e colpirlo il più possibile. Ripetete e vincerete senza troppi problemi.

Bottino: Grano del Rosario

Juzou l’Ubriacone

Posizione: Tenuta Hirata – Salone principale

Tornando sul ponte prima del Boss precedente, è possibile calarsi nel fiume sottostante. Seguite il suo corso fino a quando non vi sarà possibile aggrapparvi su un ramo sulla sinistra. Rimanendo sul sentiero vi ritroverete vicino a una serie di tenute in fiamme. Tra il fuoco ardente vi attenderà il piromane che ne è la causa: Jizou.

Prima di farlo però, noterete che potrete parlare con un samurai vestito di blu. Chiacchierateci e il guerriero si unirà alla vostra lotta contro il Boss, rendendosi molto utile per distrarlo dalla vostra presenza e permettervi di fare piazza pulita degli altri nemici. Purtroppo però morirà quasi subito a meno di qualche colpo fortunato, lasciandovi da soli contro Jizou. Come per gli altri nemici di questa caratura, vi basterà schivare in avanti due volte per lanciarvi alle sue spalle e colpirlo due volte. Ripetete per vincere, vendicando il vostro alleato caduto.

Bottino: Grano del Rosario, Sakè Scadente

La Falena

Posizione: Tenuta Hirata – Camera delle Udienze

Dopo aver sconfitto sia Jizou che il Cacciatore di Shinobi, riuscirete ad accedere alla grande sala protetta dal defunto ubriacone. All’interno troverete La Falena, una signora anziana che resusciterà appena le toglierete la sua prima vita.

Nella fase iniziale vi renderete subito conto che, nonostante la veneranda età, è estremamente veloce e i suoi pattern di attacco sono decisamente vari. Prendetevi del tempo per studiarla per bene e non scoraggiatevi se i primi tentativi saranno inconcludenti, in particolare cercate di familiarizzare con la consigliata Arte del Turbine.

Avendo i riflessi pronti e sfruttando il momento in cui carica per attaccare, schivate due volte in avanti, portatevi alle sue spalle e usate la tecnica della Turbine per colpirla. Attenzione agli attacchi che fa con l’indicatore rosso: sono molto pericolosi e vanno evitati muovendosi lateralmente. Rimanendo vigili e colpendo al momento giusto riuscirete a toglierle la prima vita. Purtroppo per voi, sarà solo l’inizio dell’agonia.

Prima di passare all’azione però, alla sua morte potrete rapidamente correre verso il punto in cui il Boss stava prima di iniziare lo scontro. Se azzeccherete le tempistiche, potrete colpirla alle spalle quando ritornerà in vita e darle un bel colpo deciso. La seconda fase vi richiederà di ripetere lo schema d’attacco usato in precedenza con la differenza che, di tanto in tanto, la Falena evocherà dei fantasmi per combattere. Lasciate perdere lo scontro diretto e correte saltando sull’orlo esterno della stanza, evitando l’evitabile e allontanandovi dalle sfere luminose il più possibile visto che vi ucciderebbero istantaneamente. Evitando i proiettili, i fantasmi e colpendo in sicurezza riuscirete a batterla e portarvi a casa un bel bottino.

Bottino: Ricordo: La Falena (Upgrade Forza), Rugiada di Sakura (+1 resurrezione)

Toro Infuocato

Posizione: Dintorni di Ashina – Porte del Castello di Ashina

Dopo aver sconfitto Gyoubu Oniwa ed entrati nel castello, vi ritroverete faccia a faccia con il primo Boss appartenente al mondo animale: un toro fiammeggiante pronto a impalarvi.

Come un vero rodeo, il vostro compito sarà quello di schivare col giusto tempismo le corna del bestione. Il momento esatto con cui dovrete fare la doppia schivata in avanti è quando le corna colpiscono il terreno, strisciando sulla terra e preparandosi alla carica. Eseguendo questa manovra, avrete il tempo di colpire il Toro e diminuire la sua enorme unica vita. Non schivate mai di lato o in qualsiasi altra direzione che non sia verso la schiena della bestia, finirete facilmente sconfitti e non vi piacerà venire incornati dai suoi attacchi.

Per quanto riguarda le mosse che utilizza, principalmente vi caricherà frontalmente o rimarrà fermo e darà cornate sui lati. Un unico attacco, visibilmente più potente, vi metterà istantaneamente K.O., quindi attenzione.

Bottino: Grano del Rosario, Farmaco Shinobi: Grado 2

Generale Kuranosuke Matsumoto

Posizione: Castello di Ashina

Subito dopo il Toro troverete una scalinata dove ad attendervi ci sarà un pericoloso generale e 4 fucilieri. Eliminate subito le unità a distanza e dedicatevi al generale, il quale è una versione potenziata del precedente Generale Naomori. Potrete perfino replicare la tattica dei tetti, tornando indietro fino a far perdere le vostre tracce e usando il rampino per calarvi alle sue spalle. La differenza è che stavolta possedete anche l’Arte del Turbine, perciò sfruttatela per infliggere più danni. Schivate alle spalle, colpite e ripetete.

Bottino: Grano del Rosario

Sette Lance di Ashina – Shikibu Toshikatsu Yamauchi

Posizione: Castello di Ashina – Lago di Ashina

Appena passato l’ingresso del Castello, prendete il sentiero sulla sinistra, aprite un cancello e buttatevi nell’area del Lago. Capirete che siete sulla strada giusta quando troverete due unità con dei grossi martelli ad attendervi. Se vi ricorderete la scena del prologo, vi sarà familiare il tempio in cima alle scale della zona limitrofa. In questo sacro luogo troverete Le Sette Lance di Ashina.

Per quanto vi siate abituati alla doppia schivata in avanti, in questo caso non vi sarà affatto utile. L’unico modo per combattere contro la sua ingente vitalità e le spazzate con le lance è quello di rompere la sua guardia attraverso i contrattacchi Mikiri. Prima però è necessario pulire i nemici dell’accampamento, specialmente quello con il tamburo, ed entrare nel tempio passando per il buco nella collina vicina – seguendo il sentiero del prologo – senza essere visti. Vi consigliamo inoltre di equipaggiarvi con lo Strumento Prostetico Castagnola Shinobi e l’Arte Ichimonji.

Se avrete fatto tutto giusto, riuscirete a calarvi sul boss e togliergli una vita con un bel colpo alle spalle. Usate il Contrattacco Mikiri ogni qual volta possibile (Bloccate e premete il tasto schivata senza direzionali quando l’icona rossa sta per colpire). Durante le spazzate effettuate un doppio salto per ridurgli la Stamina, fino a quando non la vedrete calare al di sotto del 30%. A quel punto usate lo Strumento Prostetico suggerito per stordirlo e l’Arte Ichimonji per colpirlo. Con questa combinazione lo stordirete fino a rompere la sua guardia garantendovi una vittoria totale.

Bottino: Grano del Rosario

Ombra Solitaria

Posizione: Castello di Ashina – Lago di Ashina

Se siete sopravvissuti allo scontro con Le Sette Lance potrete tornare indietro per la stessa collina e usare il rampino per raggiungere un’area con un samurai amico vicino a un buco. Saltandoci dentro, arriverete a combattere il prossimo elusivo Boss.

Sebbene non sia possibile colpirlo furtivamente, lo scontro in realtà è abbastanza semplice. Facendo attenzione a capire quando sta per lanciare un attacco, fate una singola schivata e posizionatevi dietro di lui colpendolo rapidamente con l’Arte del Turbine. Essendo estremamente veloce sarà difficile colpirlo con più colpi consecutivi, ma ripetendo una sequela di attacchi lampo sarà possibile avere la meglio.

Bottino: Grano del Rosario, Magnetite di Recupero

Elite Ashina – Jinsuke Saze

Posizione: Castello di Ashina – Dojo Ashina

Tornando indietro al castello e all’Idolo che lo contraddistingue, prendete il sentiero a destra e salite sui tetti fino a entrare nell’alta torre al centro dell’area. Destreggiandovi e combattendo nei suoi piani, all’ultimo vi attenderà un nemico che metterà alla prova i vostri riflessi.

Non fatevi ingannare dalla poca vita e dalle basse difese: Jinsuke Saze colpisce duro ed è abbastanza temibile da tenervi sulle spine. Giocate aggressivo e sfruttate l’Arte del Turbine e la Castagnola Shinobi per stordirlo o colpirlo anche mentre si para. Essendo rapido e letale, capiterà che vi colpirà nonostante le vostre schivate. In quel caso state attenti alla vostra vitalità e arretrate per curarvi.

Bottino: Grano del Rosario

Genichiro Ashina

Posizione: Castello di Ashina – Osservatorio

Subito dopo aver sconfitto il guerriero d’elite, potrete salire le scale verso l’Osservatorio e incontrare un altro Boss molto impegnativo. Prima di procedere, equipaggiatevi con lo Strumento Prostetico Ascia Caricata, utilissimo per danneggiare la sua Stamina.

La prima fase di Genichiro vi vedrà impegnati a toglierli l’impiccio delle sue due vite attraverso la classica tattica dei due colpi tra una combo e l’altra. Prima di liberarvi dalla sua combo, dovrete cercare di contrattaccare quasi obbligatoriamente al suo colpo, ma imparando il tempismo vi risulterà piuttosto facile farlo. Bloccando la maggior parte dei suoi colpi e insistendo con veloci sferzate, sarà possibile diminuire visibilmente la sua Stamina. Sfruttate Ascia Caricata per velocizzare il processo e, se ve la sentite, perfino i contrattacchi Mikiri.

Una volta distrutte le sue due vite, passerà alla seconda fase e potenzierà i suoi attacchi con dei fulmini. Schivate queste nuove mosse, specialmente scartando a sinistra quando si lancia in aria per attaccarvi.

Bottino: Ricordo Genichiro Ashina (Upgrade Forza), Ninjutsu del fumo di Sangue

Guerriero Corazzato

Posizione: Monte Kongo – Shugendo

Dopo il secondo idolo del Monte Kongo, vi imbatterete in questo nemico corazzato. Tenendo fede al suo nome, non può subire nessun danno alla propria vita. L’unico modo per vincere è quello di distruggere la sua guardia e poi buttarlo dallo spazio aperto presente nella zona dell’incontro. Per fortuna la sua Stamina non si può ricaricare, perciò sfruttate Ascia Caricata per infliggerli ingenti danni. Dopo avergli lasciato distruggere le finestre e i muri con la sua ascia, lasciando scoperto lo spazio esterno, lanciatelo verso la sua morte certa.

Bottino: Grando del Rosario, Respiro della Natura: Ombra

La guida è in continuo aggiornamento…