Shadow Tactics Blades of the Shogun Aiko’s Choice | Recensione

Shadow Tactics Blades of the Shogun Aiko’s Choice è l’espansione stand alone dell’apprezzatissimo strategico di Mimimi Games e Daedalic Entertainment. Un contenuto aggiuntivo che si è fatto decisamente attendere, visto che l’opera originale è arrivata sul mercato praticamente 5 anni fa, ma che è finalmente pronto a sbarcare sui nostri PC tra pochissimi giorni, ossia il prossimo 6 dicembre. Un appuntamento che, ve lo anticipiamo già, vi consigliamo di segnarvi sul calendario se amate il genere. Dopo l’ottimo Desperados 3, e in attesa del misterioso project Codename Süßkartoffel, Mimimi ha quindi fatto un’altra volta centro. Andiamo però con ordine e vediamo per quale motivo Shadow Tactics Blades of the Shogun Aiko’s Choice merita la vostra attenzione.

Prima di procedere oltre è però buona cosa sottolineare ulteriormente come Aiko’s Choice sia un contenuto aggiuntivo stand alone, ossia che non necessita del titolo base, in questo caso Shadow Tactics Blades of the Shogun, per essere fruito. Visti i numerosi legami con l’esperienza originale il nostro consiglio è comunque quello di averci prima giocato, ma nulla vi vieta in ogni caso di approcciarvi ad Aiko’s Choice senza aver mai toccato, o nemmeno posseduto, Shadow Tactics.

Shadow Tactics Blades of the Shogun Aiko’s Choice: una nuova avventura

Aiko’s Choice si colloca infatti temporalmente nel bel mezzo delle vicende raccontate in Shadow Tactics e vede come protagonista il particolare ma talentuoso manipolo di eroi che abbiamo avuto modo di conoscere durante il gioco originale. In questa espansione il focus è posto, soprattutto sul lato narrativo, su Aiko, giovane kunoichi che ha come arma segreta il sapersi camuffare in una Geisha per distrarre le truppe avversarie.

Nel corso delle nostre avventure potremo inoltre ovviamente disporre anche dei servigi e della abilità del possente samurai Mugen, del pericoloso ninja Hayato, dell’agile Yuki e dell’anziano tiratore scelto Takuma. Come vi accennavamo poco fa, insomma, in Shadow Tactics Blades of the Shogun Aiko’s Choice torna per una nuova avventura l’intero cast originale del gioco.

Un’avventura composta da sei missioni inedite, di cui tre di maggior respiro, due più limitate a livello spaziale ma comunque oltremodo intriganti e una, l’ultima, che altro non è che l’epilogo narrativo e non propone alcuna sfida a livello ludico. Alcune di esse, in particolare, sono dei veri e propri gioiellini e riescono a sfruttare al massimo l’enorme potenziale strategico del gioco, grazie a un level design studiato alla perfezione, un saggio posizionamento di nemici e oggetti interagibili e tanti altri piccoli accorgimenti.

Una serie di quest quindi decisamente varia, che va a toccare location tra loro sempre differenti ma comunque di gran valore. Un quadro complessivo fatto di pochi pezzi ma tutti estremamente curati, in grado di comporre assieme un contenuto aggiuntivo solido e in grado di rendere onore all’ottimo Shadow Tactics.

La bellezza della strategia

Anche per quanto riguarda il gameplay, Shadow Tactics Blades of the Shogun Aiko’s Choice si assesta a un livello decisamente alto, consolidando quanto di buono visto nel 2016 al rilascio originale del gioco di Mimimi Games. La grande libertà di scelta data al giocatore ritorna infatti anche in questo contenuto aggiuntivo, con le varie missioni di Aiko’s Choice che si prestano a numerosi stili e a essere giocate più e più volte. Ombre silenti e invisibili, armi di distruzione che eliminano ogni minaccia che li si para davanti e maestri dell’inganno: qualsiasi ruolo vorremo prendere in Shadow Tactics Aiko’s Choice il gioco ce lo consentirà, regalando tante soddisfazioni a chi avrà tempo e voglia di impararne le innumerevoli sfumature.

Le caratteristiche e abilità speciali di Aiko, Mugen, Hayato, Yuki e Takumi sono infatti tra di loro tanto diverse quanto complementari, aprendo la strada a un gran numero di sinergie e tattiche varie. Molto intrigante è poi come il gioco ci spinga a utilizzare sempre dei personaggi differenti, tramite sia vincoli narrativi, inibendoci ad esempio per una data sezione un certo personaggio, che in base all’ostacolo da superare. Certe volte è difatti più semplice attaccare frontalmente qualche vedetta lasciata sola dai compagni che cercare di aggirarla senza farsi scoprire, mentre altre volte è proprio l’approccio silenzioso a essere consigliato e così via.

Riuscire a superare un manipolo di avversari utilizzando le peculiarità dei vari eroi, magari dopo una serie di tentativi falliti, è di conseguenza oltremodo soddisfacente, con Aiko’s Choice che riesce a non oltrepassare mai il labile confine della frustrazione, grazie sia a un saggio lavoro di costruzione delle situazioni di gioco da parte di Mimimi Games che alla possibilità di poter salvare in ogni istante.

Volendo trovare il classico pelo nell’uovo, si poteva fare qualcosa di più per quanto riguarda le novità introdotte in Aiko’s Choice. Il DLC stand alone di Shadow Tactics espande infatti l’esperienza del titolo soprattutto orizzontalmente, aggiungendo missioni, location, vicende e nuove sfide, ma poco fa per aumentarne la profondità in quanto a nuove meccaniche, feature inedite e altri miglioramenti sotto tale punto di vista. Insomma, un’espansione in grado di fare la gioia degli appassionati del genere e di chi ha amato il gioco originale, ma che non punta certamente ad attirare un nuovo pubblico. E, vista la grandissima qualità del gioco, forse questo non è proprio un male, anzi.

Nulla da segnalare, infine, sull’aspetto grafico del gioco, che rimane quello di Shadows Tactics Blades of the Shogun. Un’ottima direzione artistica, colma di colori e paesaggi memorabili, che va quindi ad affiancarsi a un buon ma non certo incredibile impianto tecnico.