Hades 2 è disponibile a sorpresa in Early Access su PC

Hades 2, sequel dell'acclamato titolo Supergiant Games, è ora disponibile in Accesso Anticipato su piattaforme digitali di primo piano come Steam ed Epic Games Store al prezzo di 28,99€. Per maggiori dettagli, gli interessati possono visitare direttamente le pagine di Hades II su Steam oppure Hades II su Epic Games Store.

L’attesa per Hades 2 era decisamente palpabile tra gli appassionati, data la risonanza e il successo del suo predecessore. Il gioco introduce al pubblico un nuovo cast di divinità, spiriti e mostri da combattere, arricchendo l'esperienza con personaggi già conosciuti e nuove dinamiche interattive. La possibilità di esplorare narrazioni diverse attraverso decisioni e percorsi vari rende ogni partita un'avventura unica, immergendosi in un Oltretomba che si trasforma costantemente.

Non mancano novità per quanto riguarda la personalizzazione del grado di sfida: Hades 2 offre diversi livelli di difficoltà per adeguarsi a qualsiasi tipologia di giocatore. Dalla Modalità Dio, pensata per chi cerca un'esperienza più distesa, fino a sfide ben più impegnative che promettono ricche ricompense, il gioco si presta a soddisfare un ampio spettro di preferenze.

Il periodo di Accesso Anticipato rappresenta un'opportunità unica per Supergiant Games di interagire con la community, raccogliendo feedback utile a rifinire e migliorare ulteriormente il gioco. Attraverso questo ciclo di feedback, il team di sviluppo prevede di arricchire Hades 2 con aggiornamenti sostanziali, introducendo nuove meccaniche di gioco, personaggi, ambientazioni, e molto altro, nel cammino verso il lancio della versione definitiva.

Per ora, non è stata annunciata una data di rilascio ufficiale per la versione finale di Hades 2 su PC e console, ma l'accesso anticipato servirà proprio a Supergiant Games per ottimizzare il titolo in base ai suggerimenti della community di giocatori. Sulla pagina Steam dedicata, gli sviluppatori hanno espresso l'importanza del feedback dei giocatori, sottolineando come anche il primo Hades sia stato concepito e cresciuto in questo contesto di partecipazione attiva.