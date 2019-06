Shenmue 3 sarà esclusiva Epic Games Store, ma non ci saranno rimborsi per i pre-order

Shenmue 3 sarà esclusiva Epic Games Store: se la cosa non vi sta bene, non potrete comunque richiedere il rimborso. Ecco tutti i dettagli.

Nella giornata di ieri, durante il PC Gaming Show, è stato nuovamente mostrato Shenmue 3, il nuovo gioco di Yu Suzuki, da lungo tempo atteso dai fan. Abbiamo potuto vedere un nuovo trailer e, inoltre, abbiamo scoperto che il titolo sarà rilasciato su Epic Games Store per quanto riguarda la versione PC (esce anche su PlayStation 4). Non eravamo certi che Shenmue 3 fosse esclusiva, ma ora ne abbiamo la conferma.

Non è però tutto. Come sappiamo, l’Epic Games Store e la sua politica di esclusività non sono affatto apprezzati dai giocatori e alcuni di essi hanno deciso di richiedere un rimborso del pre-order. Il team di Deep Silver, distributore del gioco, ha però affermato che non è possibile.

“Il lancio era precedentemente pianificato anche per Steam, ora però è stato deciso insieme a Deep Silver, dopo molte discussioni, che l’Epic Games Store sarebbe stata la migliore soluzione come piattaforma di distribuzione. Shenmue 3 sarà distribuito attraverso l’Epic Games Store e richiederà il client Epic Games Store per essere attivato.”

“Ci scusiamo per l’improvviso cambio di piattaforma, ma i rimborsi non saranno garantiti per questo cambio. Vi ringraziamo per il supporto e non vediamo l’ora di potervi consegnare l’esperienza Shenmue che tutti voi fan desiderate da lungo tempo.”

Per quanto sia abbastanza negativo, va ammesso che nella campagna Kickstarter del gioco Ys Net non ha mai specificato che il titolo sarebbe stato rilasciato per Steam, ma ha affermato che si poteva scegliere tra la versione PC e la versione PlayStation 4 di Shenmue 3. Certo, in una precedente comunicazione il team di sviluppo aveva esplicitamente citato Steam. Indipendentemente dal fatto che sia “giusto o sbagliato”, Shenmue 3 sarà disponibile solo su Epic Games Store. Se lo volevate giocare su PC, non avete altra scelta.