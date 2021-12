Shin Megami Tensei V | Guida alle Scelte

Shin Megami Tensei V contiene moltissime missioni secondarie e, anche se non sono indispensabili per proseguire nella storia, è decisamente consigliato non ignorarle per guadagnare esperienza e oggetti utili. Oltre alle missioni classiche ce ne sono alcune (una per ciascuna delle quattro mappe principali) in cui due demoni sono in contrasto tra di loro ed entrambi ci chiederanno di aiutarli ad abbattere il rivale. Tutte seguono la medesima dinamica: incontrate il primo demone che, argomentando con la sua logica e motivazione, vi chiede di sconfiggerne un altro, ma una volta raggiunto questi fa la stessa cosa chiedendoci di sconfiggere il primo.

Da queste missioni, oltre alla classica ricompensa, si ottiene anche l’ingresso di uno dei due demoni nel nostro party, rinunciando automaticamente all’altro. Quindi ovviamente la domanda sorge spontanea: chi aiutare?

Precisiamo che i demoni coinvolti in queste missioni “a bivio” possono essere comunque ottenuti in seguito, tramite fusione o incontrandoli comunemente in giro, quindi vi rassicuriamo: qualsiasi sia la vostra scelta non li perderete per sempre. Si tratta però comunque di demoni potenti al momento in cui li incontrate e scegliere quello che meglio si adatta alla situazione e al vostro stile di gioco è importante. Per ogni missione a scelta quindi vi descriveremo i demoni coinvolti e vi daremo un suggerimento su quale scegliere.

Minato: Apsaras o Leanan Sidhe?

Apsaras: Il seducente spirito dell’amore

Leanan Sidhe: La seducente ninfa dell’acqua

Troverete la prima missione nei pressi del punto di salvataggio di Shiba, in una zona appartata a est dove troverete Apsaras circondata da demonietti devoti. Una volta parlato con lei apparirà un marker sulla mappa a indicare la posizione della rivale.

Chi scegliere?

Apsaras è una potente maga con magie di ghiaccio Bufu e Mabufu, elemento utile ad affrontare il boss Idra che incontrerete a breve. Il problema è che allo stesso tempo può anche essere gravemente ferita dal suo Soffio Ardente. Se non volete rinunciarvi non serve reclutarla con la quest, basterà generarla tramite fusione di demoni: fondete un Agathion e una Mandragora per generare un Aeros, dopodiché arruolate un altro Agathion e fondetelo con l’Aeros per ottenere Apsaras.

Leanan Sidhe non ha Bufu dalla sua, ma oltre a partire da un livello superiore (17 rispetto al 16 di Apsaras) dispone dell’utilissima magia Media che cura tutto il party nello stesso turno, rivelandosi dunque un’ottima curatrice. Inoltre essendo resistente all’elemento Oscuro può resistere meglio all’Afflato Tossico di Idra, e in generale è probabilmente il primo demone a conoscere la magia Mamudo. Nel complesso dunque è preferibile arruolare Leanan Sidhe, anche considerando che per ottenerla tramite fusione bisogna aspettare di più.

Shinagawa: Lilim o Principato?

Lilim: Via libera per Tokyo

Principato: Previeni l’invasione di Tokyo

Appena arrivate al punto di salvataggio del Porto di Shinagawa potrete scoprire il rifugio delle Lilim direttamente a ovest di esso. Anche in questo caso parlando con la Lilim al centro apparirà la posizione di Principato che si trova invece a est.

Chi scegliere?

Rispetto alla prima quest, questa scelta è più combattuta per via dei pro e contro dei due contendenti. Lilim è un demone vulnerabile alle magie di ghiaccio che dispone della potente e utile magia Mazionga, ma potreste avere già un alleato che ha accesso a magie di elemento Elettrico; c’è da considerare che sarà possibile trovare delle Lilim come demoni comuni sulla mappa, anche se verso la fine dell’area.

Principato invece può contare sulla magia di luce Mahama, che può essere utile per alcuni boss più avanti, e può curare con Diarama; ha di buono che è vulnerabile solo all’elemento Oscuro, meno comune.

La scelta in questo caso dipende molto da che tipo di team avete: se non avete demoni specializzati in attacchi Elettrici è l’occasione perfetta per rimediare, se invece siete coperti in tal senso ma vi manca un buon curatore forse è meglio Principato. A parte questo, in generale è consigliabile Lilim per il suo livello più alto (32 rispetto al 28 di Principato) e per la sua utile Essenza che darà una volta livellata. Principato è anche più facile da ottenere tramite fusione, dato che vi basterà arrivare al punto della zona più avanti in cui è possibile arruolare un Kelpie, fondendolo con Mokoi, Agathion, Mandragora, Incubo o Koppa Tengu.

Chiyoda: Frost Nero o Dionisio?

Frost Nero: Il ritorno di Frost Nero

Dioniso: Punire Frost Nero

Potrete incontrare il simpatico Frost Nero dopo pochi secondi nella nuova area, dato che si trova a pochi metri a nord-ovest dal punto di salvataggio di Ginza. Il suo rivale Dioniso è a poca distanza in linea d’aria, tanto che i due si guardano l’uno con l’altro, ma per raggiungerlo dovrete fare un giro lungo; è proprio accanto al prossimo punto di salvataggio di Sukiyabashi.

Chi scegliere?

In questo caso non c’è storia, Frost Nero risulta migliore su tutti i fronti. Per cominciare ha delle statistiche migliori in Forza, Vialità e Magia, contro quelle perfettamente bilanciate di Dioniso che non lo fanno eccellere in nulla. È resistente al fuoco, annulla il ghiaccio e riflette l’oscurità, la sua unica debolezza sono gli attacchi di Luce. Soprattutto le sue abilità risultano più potenti e utili: Drago di ghiaccio e Drago nero sono due attacchi rispettivamente di Ghiaccio e Oscurità basati sulla forza, Mabufula permette di colpire tutti gli avversari, Matarunda è utile per abbassare l’attacco dei nemici; senza contare che livellando può imparare Stoicismo che permette di resistere a un attacco letale con 1 PV. Dulcis in fundo, per creare Frost Nero è necessario ricorrere a una fusione speciale di tre demoni.

Dioniso dal canto suo dispone di Calcio capovolto, utile per guadagnare turni, di Agilao e Ballo sexy. Ha debolezza al ghiaccio, ma resiste agli attacchi Elettrici e annulla quelli di fuoco. Semplicemente non regge il confronto con le caratteristiche e le abilità di Frost Nero.

Taito: Futsunushi o Adramelech?

Futsunushi: Difendere Tokyo

Adramelech: Per il controllo di Tokyo

Rispetto alle zone precedenti, dove generalmente era più comune incontrare prima un demone e poi un altro, l’area di Taito è talmente aperta che potreste incontrare prima uno o l’altro a seconda di dove vi dirigete dal suo centro. Se state leggendo questa guida prima di esplorare l’area vi consigliamo di dirigervi prima a nord, verso il Parco di Ueno, dato che in questa direzione i demoni e gli Ascessi che troverete sono mediamente meno pericolosi. Futsunushi si trova al centro di questa zona, nell’area a sud del punto di salvataggio. Adramelech invece si trova nella zona sud-ovest dell’area di Taito, proprio vicino al punto di salvataggio di Umayabashi, dentro un edificio.

Chi scegliere?

In questo caso la scelta sarà molto relativa. Arrivati a questo punto del gioco dovreste avere già un buon team e i due contendenti sono molto diversi tra di loro. Futsunushi è un demone specializzato nell’attacco fisico e tutte le sue abilità sono indirizzate e molto utili in tal senso. È vulnerabile solo all’Oscurità e può imparare Anti-fisico. Il suo livello 69 è leggermente più basso di quello di Adramelech, che parte dal 71. Quest’ultimo è discretamente efficiente in quanto a Forza, ma lo è ancora di più sul lato magico, dato che dispone delle micidiali Agibarion e Mudobarion, per di più può imparare Gran pleroma del fuoco che lo renderà ancora più letale con quell’elemento. È vulnerabile al ghiaccio, ma annulla l’Oscurità e può imparare Annulla: fuoco.

In generale Adramelech può considerarsi più utile di Futsunushi in quanto a statistiche e abilità. C’è però da considerare anche un altro fattore: Futsunushi è più complicato da ottenere tramite fusione, a meno di non coinvolgere demoni importanti, ed è possibile ottenerlo con: Lilith + Cerbero, Scathach o Lakshmi + Yamata-no-Orochi, Erthys + Sigfrido, Lakshmi + Titania. Adramelech invece è più facile da ottenere tramite fusione, anche considerando che i demoni che occorrono possono essere trovati “selvaggi” proprio nell’area di Taito. Potete ottenerlo con: Yamata-no-Orochi + Trono, Rangda + Fuu-Ki, Aeros o Flaemis + Nebiros, Lakshmi + Cerbero. Inoltre nel dungeon seguente a quest’area è persino possibile trovarlo come nemico comune. Dunque in questo caso la decisione dipende dal vostro approccio: se avete già una buona squadra e magari ci tenete ad aggiungere tutti i demoni al Compendio scegliete Futsunushi; se invece avete bisogno di un buon nuker, in particolare per gli elementi fuoco e oscuro, puntate su Adramelech.