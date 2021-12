Shin Megami Tensei V | Guida ai finali

Come consuetudine della serie, in Shin Megami Tensei V è possibile terminare il gioco con uno dei 4 diversi finali disponibili. A differenza dei precedenti capitoli della serie, però, le dinamiche che li gestiscono sono un po’ diverse dal solito. Vediamo dunque di fare chiarezza sui finali disponibili (Buono, Cattivo, Neutrale e Extra), cosa è necessario fare per sbloccarli e cosa comporteranno prima dei titoli di coda con questa guida ai finali.

Per sua stessa natura, in questa guida ci saranno degli spoiler che riguardano le battute finali del gioco, ma eviteremo di rivelare dettagli importanti sui finali stessi.

In Shin Megami Tensei V ci sono quattro finali disponibili, tre normali e uno segreto. Quello che differenzia questo capitolo dai predecessori è il fatto che la singola scelta che determinerà inequivocabilmente la fazione del protagonista, e quindi il finale, sarà compiuta nelle ultime ore.

Se quindi per tutta l’avventura le vostre risposte importanti saranno state di un certo tipo, sarete comunque in tempo per cambiare idea. Le altre scelte avranno comunque un peso sul vostro allineamento, ma sarà relativo a un’altra questione che vi spiegheremo tra poco.

Il protagonista sarà chiamato a prendere la sua decisione finale dopo aver terminato il dungeon del Tempio dell’Eternità, dopo il combattimento contro Metatron. Tale scelta determinerà le quest e i demoni arruolabili da quel momento fino all’epilogo. Se la scelta è in linea con il vostro allineamento, cioè con le altre risposte date fino a quel momento nell’arco del gioco, otterrete un Miracolo bonus. Se invece la scelta non sarà allineata, oltre a non ricevere il Miracolo, gli NPC che vi daranno le ultime quest esclusive dell’allineamento percepiranno tale contrasto e vi chiederanno di pagare 666 mila Macca per accedere alle missioni.

Di seguito vi indichiamo le differenze delle route a seconda della scelta finale.

Legge

È l’allineamento di Abdiel e Ichiro Dazai col quale il protagonista esprime la volontà di sostenere l’ordine del Creatore.

Otterrete un Miracolo che annulla il limite di livello per praticare la Fusione demoniaca.

Potrete aggiungere Abdiel al party tramite fusione demoniaca (N.b. potrete farlo comunque dopo la fine del gioco, a prescindere dal finale scelto).

Nell’Empireo troverete Maria . Se avete ottenuto il Seme della Vita (da Sophia completando il Compendio dei demoni almeno al 75%) ella vi sfiderà in combattimento, dopo il quale diventerà disponibile tramite fusione speciale.

Nell’Empireo troverete lo stesso Melchisedec che avete già incontrato nell’area di Taito sulla strada per raggiungere il Tempio dell’Eternità e che affida la missione L’anello angelico chiedendo di sconfiggere i tre serafini Uriele, Raffaele e Gabriele. Se avete completato tale missione, vi dirà che Michele vi aspetta alla fine del Tempio dell’Eternità. Andateci ed egli vi incaricherà di abbattere Belial nel Castello del Re Demone. Sconfiggetelo e Michele si unirà al party, diventando anche disponibile tramite fusione.

Caos

È l’allineamento di Hayao Koshimizu e Yuzuru Atsuta col quale il protagonista esprime la volontà di creare un mondo governato da una moltitudine di dei.

Otterrete un Miracolo che permette di sostituire le abilità di partenza di un demone al momento della sua creazione tramite Fusione demoniaca.

Hayataro si unirà al party e diventerà disponibile tramite fusione.

Nell’Empireo troverete Maria. Se avete ottenuto il Seme della Vita (da Sophia completando il Compendio dei demoni almeno al 75%) ella vi sfiderà in combattimento, dopo il quale potrete ottenere Inanna tramite fusione speciale.

Se avete completato la missione L’anello angelico sconfiggendo i tre serafini Uriele, Raffaele e Gabriele, nell’Empireo troverete un Nebiros che vi comunicherà che Belial vuole parlare con voi nel Castello del Re Demone. Questi vi incaricherà di abbattere Michele, che si trova alla fine del Tempio dell’Eternità. Sconfiggetelo e Belial si unirà al party, diventando anche disponibile tramite fusione.

Neutrale

È l’allineamento di Nuwa e Yakumo col quale il protagonista esprime la volontà di distruggere il Trono, impedendo così a qualsiasi dio di governare sul mondo e gli esseri umani.

Nell’Empireo troverete Maria. Se avete ottenuto il Seme della Vita (da Sophia completando il Compendio dei demoni almeno al 75%) ella vi sfiderà in combattimento, dopo il quale potrete ottenere Danu tramite fusione speciale.

Finale segreto (Finale migliore)

Il quarto finale nascosto è una versione estesa di quello Neutrale e approfondisce ulteriormente la storia e la lore del gioco, tanto che potrebbe essere considerato il finale migliore dei quattro e possibilmente quello davvero canonico del gioco.

Per sbloccarlo è però necessario, PRIMA di compiere la scelta alla fine del Tempio dell’Eternità, completare alcune missioni secondarie ma determinanti per la storia, che vi elenchiamo di seguito.

La determinazione di Fionn

Dovrete aver completato tutte le quest del Villaggio delle Fate, sbloccando così l’opportunità di sconfiggere Fionn per l’ultima volta e così facendo aggiungerlo al vostro party. Lo troverete sulla cima della zona centrale di Taito, oltre l’Ascesso protetto da Pixie, Onmoraki, Preta e Slime di livello 99.

Il terrore dei cieli

È l’ultima quest che riguarda Amanozako e si sblocca dopo aver completato quella precedente “Potere incontrollabile” nella quale bisogna sconfiggerla. Questa quest si può ottenere nell’area di Taito dopo aver ottenuto le tre chiavi per proseguire verso il Tempio dell’Eternità; a sud di Umayabashi troverete un Kurama Tengu che vi chiederà di raggiungerlo alla Torre di Tokyo (area di Minato). Andateci e parlate con lui, dopodiché dirigetevi davanti al palazzo della Dieta e proprio accanto al punto di salvataggio di Nagatacho troverete Amanozako, parlatele per far sì che vi accompagni. Ora tornate alla Torre di Tokyo, parlate di nuovo col Kurama Tengu e sconfiggete lo Zaou-Gongen per completare la missione.

L’erede di Ra

Sbloccare questa missione sarà un po’ lungo e a sua volta necessita di aver completato altre missioni:

La testa del falco: ottenibile da Isis a sud del Villaggio delle Fate nell’area di Shinagawa; vi chiederà di uccidere Horus che vaga nell’area di Chiyoda nella zona di Sotokanda, in cima all’altura a est del punto di salvataggio della Via dell’elettronica. Sconfiggetelo e tornate a parlare con Isis.

Indagine sulla branca egizia di Betel: ottenibile da Dominazione nella parte meridionale di Taito, territorio degli dei norreni, poco più a nord del punto di salvataggio della Via principale Asakusa. Dovrete andare nella zona di Odaiba che verrà sbloccata nell’area di Minato, percorretela, abbattete Seth lungo la strada e arrivate infine alla dimora di Khonsu per sconfiggerlo. Attenzione: NON uccidetelo, scegliete di risparmiarlo mettendo via l’arma. Tornate a parlare con Dominazione per completare la quest.

Battaglia per il sole alato: nell’area di Taito dovrete parlare con Amon che si trova a nord del punto di salvataggio di Ueno (dovrete fare il giro verso nord,est per salire sulla sopraelevata). Vi incaricherà di abbattere Asura e Mithras alla Stazione di Tokyo a Chiyoda (dove avete combattuto contro Ishtar). Dopo averlo fatto tornate a parlare con lui, consegnategli l’emblema e dovrete affrontarlo. Dopo averlo sconfitto, se avete fatto tutto bene, dovrebbe apparire Khonsu in una cutscene.

Tornate a Odaiba e parlate a Isis vicino alla dimora di Khonsu che vi affiderà finalmente la missione L’erede di Ra. Tornate dunque al Villaggio delle Fate, se non lo avete già fatto intraprendete tutti i dialoghi con Miyazu Atsuta (vicino a Oberon e Titania) e dirigetevi poco più a sud per affrontare Khonsu e completare finalmente la missione.

Impedisci la distruzione dell’universo

Questa missione è decisamente più breve, ma ben più impegnativa, dato che richiederà di sconfiggere Shiva, il boss endgame più difficile del gioco (DLC escluso). Lo troverete dove avete affrontato Vasuki, ovvero nella zona di Asakusa di Taito; lì troverete un portale in cui dovrete entrare per incontrare Shiva.

Se avete completato tutte le missioni elencate potete tornare all’uscita del Tempio dell’Eternità, salvate e proseguire nella storia. Quando dovrete fare la scelta decisiva scegliete la terza opzione: “Distruggerò il trono” come se doveste proseguire per il finale Neutrale. Dopo aver attraversato l’Empireo (e aver salvato su uno slot diverso per sicurezza) dovrete affrontare Abdiel. Se avete fatto tutto come si deve, dopo questo boss dovrebbe apparire Nuwa e parlarvi in una cutscene aggiuntiva.

Proseguite e dovrete affrontare un altro boss, dopo il quale vi verrà posta una domanda extra, alla quale dovrete rispondere con la seconda opzione: “Crei un mondo solo per l’umanità”. Da qui in avanti non dovrete fare altro che proseguire fino a godervi il True Ending di Shin Megami Tensei V, e non mancate la scena post credits!