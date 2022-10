L’annuncio del remake di silent Hill 2 è stato parzialmente rovinato dai vari rumor che da diverso tempo circolavano online. Rumor che alla fine si sono rivelati veritieri: il gioco è in effetti in sviluppo presso Bloober Team (autori, tra i tanti giochi, anche di The Medium) ed è effettivamente in arrivo solo su PS5 e PC, almeno per un anno. Ora però, durante un’intervista avvenuta nel corso del GPW Innovation, il presidente del team di sviluppo Piotr Babeno ha annunciato una piacevole novità.

Se è vero che l’uscita del rifacimenti di Silent Hill 2 è decisamente vicina (al momento la finestra di lancio indica il 2023), è anche vero che il gioco potrebbe arrivare molto presto, forse addirittura a inizio anno. Questo perché le parole di Babeno sullo sviluppo del gioco sono state molto chiare: al momento in Bloober non stanno più programmando quasi nulla, ma sono entrati nella fase di polish, ovvero di pulizia da bug e glitch del gioco. Insomma, ci troviamo nelle fasi finali dello sviluppo.

Per quanto riguarda la data di uscita, Bloober Team ha affermato di non avere nessun tipo di voce in capitolo. Al momento l’annuncio della release date e la sua decisione riguarda solamente Konami. Si tratta di un processo normalissimo: il team di sviluppo polacco è stato solamente chiamato a lavorare al gioco ed è chiaro che tutto il lato marketing sia di interesse esclusivo del publisher, che continua a detenere i diritti della serie.

Come riportato all’inizio della notizia, il remake di Silent Hill 2 sarà disponibile a partire dal 2023 e sarà un’esclusiva console PlayStation per almeno 12 mesi. Oltre al rifacimento del gioco, Konami è al lavoro con altri partner su diversi titoli della serie, tra cui uno ambientato nel Giappone degli anni ’60. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.