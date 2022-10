Mentre Konami fa letteralmente sognare la propria community di appassionati, continuano a emergere nuove informazioni in merito a Silent Hill 2 Remake. La curiosità verso questo progetto e verso tutti gli altri annunci del 19 ottobre continua a crescere sempre di più, accompagnata da una speranza che sembrava svanita da tempo.

Silent Hill 2 VR

Alcune recenti dichiarazioni sul PS Blog, da parte degli autori di Silent Hill 2 Remake, hanno offerto alcuni dettagli tecnici inediti sul progetto, informando gli appassionati, ad esempio, del fatto che il titolo sfrutterà le potenzialità di Unreal Engine 5 (motore grafico intorno cui stanno spuntando sempre più esperimenti), affiancato dalle particolari funzioni del DualSense di PlayStation 5. L’obiettivo, ovviamente, è quello di trarre il massimo da questa esperienza che seppur connessa al passato, sembra trovare nuova linfa vitale nelle possibilità tecnologiche di un presente che ha fatto passi da gigante.

Queste sono, quindi, le parole su Silent Hill 2 Remake presenti sul blog: “Stiamo rivoluzionando l’esperienza Silent Hill 2. Con le possibilità che offre Unreal Engine 5, stiamo portando in vita la città sinistra e nebbiosa che tutti conoscete in modi mai visti prima. Il gioco delizierà i giocatori di PlayStation 5 da un punto di vista visivo, uditivo e sensoriale. Alcune delle funzionalità più contraddistinte di Unreal Engine 5 sono Lumen e Nanite, grazie alle quali stiamo portando la grafica a nuovi livelli estremamente dettagliati e realistici, elevando la tipica atmosfera del gioco carica di tensione all’ennesima potenza”. Entrando un secondo più nel dettaglio hanno proseguito: “Lumen è una soluzione di illuminazione globale completamente dinamica che reagisce immediatamente ai cambi di scena e luce. Ciò significa che questa interagisce con l’ambiente in modo realistico, proprio come nel mondo reale. In questo modo, l’intero ambiente di gioco è illuminato in modo più naturale. La tecnologia Nanite, invece, è uno strumento straordinario per i designer di livelli. Grazie a essa, si possono creare mondi incredibilmente dettagliati e ambienti che sembrano davvero reali”.

Il lavoro con questo Silent Hill 2 Remake mirerà quindi non soltanto a riproporre un’esperienza di gioco familiare agli appassionati, ma ad ampliare le possibilità suggestive, con un’immersione a tutto tondo possibile grazie alle ricerche in ambito del presente: “Non conta solo la grafica. Anche la musica e il design audio di Silent Hill contribuiscono alla sua atmosfera disturbante. Grazie alle funzionalità audio 3D di PS5, i giocatori saranno in grado di determinare con esattezza la direzione da cui proviene il suono. Il motore audio WWise crea un paesaggio sonoro realistico e credibile che aiuta i giocatori a immergersi nel gioco”. Concludendo hanno anche parlato del controller DualSense, rivelando che i precedenti lavori con The Medium sono serviti come banco di prova per dimostrare le capacità creative cui sono capaci, e suggerendo che hanno tante altre idee in serbo per Silent Hill 2 Remake, riferendo di non volerne parlare ora.