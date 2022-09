Nonostante sia uscito da ormai oltre vent’anni, The Legend of Zelda: Ocarina of Time rimane uno dei capitoli più apprezzati sulle avventure di Link. In attesa del nuovo capitolo della serie, i fan continuano a realizzare contenuti dedicati al gioco di Nintendo che lo riportano al passo con i tempi. Il più interessante di questi è senza dubbio il remake del titolo su Unreal Engine 5. Il contenuto, realizzato da un appassionato, si è mostrato in un nuovo trailer e ha addirittura un link per il download.

L’autore, conosciuto come CryZENx, è familiare a questo genere di contenuti. Il suo canale YouTube, così come il Patreon nel quale finanzia i progetti, sono ricchi di remake dedicati a diversi giochi Nintendo. I lavori del modder includono, infatti, titoli come Majora’s Mask e Mario Kart. Inoltre, i contenuti realizzati sono interamente finanziati dai fan e ancora incompleti. Lo stesso remake di Ocarina of Time si trova ancora in fase di beta ma coloro che supportano il progetto avranno costantemente la possibilità di testare le diverse release.

Il video mostra uno scenario di The Legend of Zelda: Ocarina of Time in diversi momenti della giornata. Tra i principali miglioramenti di questa versione, possiamo notare i movimenti dell’erba, le strade rifatte e decorate con massi e, soprattutto, l’effetto dell’acqua. Quest’ultima, infatti, è evidenziata da CryZENx che immerge la telecamera all’interno di un ruscello. Sia in superfice che in fase di immersione, i dettagli del corso d’acqua sono sicuramente d’effetto e mostrano tutto il potenziale di Unreal Engine 5. Ovviamente, non mancano alcuni difetti o elementi da sistemare ma, nel complessivo, il risultato è senza dubbio impressionante.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time è uno dei tanti titoli ad aver ricevuto remake su UE 5. Tra gli altri esempi, ricordiamo Silent Hill, Grand Theft Auto (potete trovare la versione PS4 di GTA V su Amazon), Assassin’s Creed e Il Signore degli Anelli.