Silent Hill, altra benzina sul fuoco: torna Hideo Kojima?

Come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, Konami sarebbe pronta a rispolverare Metal Gear Solid, Silent Hill e altre storiche IP per il corso dei prossimi. Nel report, lanciato ieri da VGC, mancavano però alcune informazioni relative a quali software house esterne al publisher giapponese si stavano occupando dei nuovi progetti. Pur essendo nel campo dei rumor e delle speculazioni, il popolare sito Gematsu ha rilanciato un’indiscrezione decisamente clamorosa per quanto riguarda il ritorno della famosa serie di videogiochi a tema horror.

Stando alle parole di Sal Romano, editor-in-chief del sito web dedicato al mercato giapponese, ci sarebbero numerosi titoli di Silent Hill in sviluppo. Uno di questi dovrebbe essere firmato da Bloober Team (considerando la partnership annunciata negli ultimi mesi) ma l’altro nome spuntato fuori dal cilindro è quello di… Hideo Kojima. Il rumor proviene da una fonte anonima, che avrebbe svelato anche come il ritorno della serie da parte firmato dal famoso game designer giapponese, diventato indipendente nel 2015 dopo il licenziamento da Konami, sarebbe sovvenzionato anche da Sony Interactive Entertainment.

Ora, ci sono due elementi importanti di tutta questa vicenda. Non è la prima volta che i nomi di Metal Gear Solid e Silent Hill spuntato ciclicamente nelle news. Questa volta la voce di corridoio parrebbe avere delle fondamenta piuttosto solide. Oltre a VGC, infatti, il rumor relativo al ritorno di queste due importanti serie è infatti rilanciato anche da Eurogamer.net e altre insider e giornalisti piuttosto affidabili. Non sappiamo, però, se effettivamente Kojima sia al lavoro su un nuovo progetto legato al franchise horror di Konami. Considerato come si sono lasciate le parti appare davvero improbabile, ma se il coinvolgimento di Sony fosse vero, non è da escludersi una eventuale mediazione da parte della società di Jim Ryan tra Konami e Kojima Productions.

Come sempre vi invitiamo a prendere questa notizia con le pinze. Il ritorno di Metal Gear Solid e Silent Hill sarebbe previsto (almeno come reveal) solamente nel 2022, ma come sempre navighiamo nel mare dei rumor e delle ipotesi, dunque vi invitiamo ad attendere eventuali ufficialità in merito da parte dei personaggi coinvolti.