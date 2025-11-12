Avatar di Ospite AR Guru #929 0
Toyama una leggenda, peccato non esserci riuscito ad andare quest'anno
quindi la nebbia di Silent Hill è nata solo per limiti tecnici? non ci credo ancora dopo tutti questi anni lol
ma Slitterhead com'è alla fine? ne ho sentito parlare poco
Per la redazione:
il nuovo layout del sito è poco intuitivo e caotico, non si capisce più niente.
E' da tanti anni che vi seguo, e ve lo dico con tutto il rispetto: era meglio come era prima.
Lynch e Silent Hill insieme hanno senso totale
Quest'anno lato videoludico gli ospiti non erano per nulla male, anzi
