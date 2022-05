In passato ci siamo trovati più e più volte a parlare di un possibile ritorno della saga di Silent Hill. I fan del survival horror Konami hanno sempre drizzato le antenne verso vari rumor e voci di corridoio, ma ad oggi tutto tace. C’è però chi ha fatto notare come di recente sono apparse su web una serie di immagini molto strane, le quali sarebbero legate proprio ad un nuovo capitolo della serie in arrivo.

Silent Hill 2 (2001)

Il tutto è nato con la pubblicazione di un recente tweet pubblicato da Dusk Golem, uno degli insider più attivi per quanto riguarda le novità in arrivo a tema horror e dintorni. Già in passato, questo ragazzo aveva predetto in anticipo alcune caratteristiche di Resident Evil Village, ma questa volta ha voluto rilanciare con un carico da novanta. Stando ad alcune fonti di Dusk Golem, l’insider avrebbe scoperto dell’esistenza di non uno, ma più progetti legati al ritorno di Silent Hill.

La cosa che ha subito attirato la curiosità degli appassionati è stato notare come tutte le immagini postatte dall’insider sono state velocemente eliminate e l’account di Dusk Golem bloccato poco dopo. C’è chi è riuscito a salvare le immagini, e se siete curiosi le potete visionare a questo indirizzo. Ovviamente è presto per lanciarsi in speculazioni, dato che rimaniamo comunque sempre nel reame dei rumor, ma questi leak stanno velocemente facendo venire l’acquolina in bocca a chi brama da anni un ritorno di Silent Hill.

(1/2) Silent Hill leak. There's a lot I'm not sharing for now. This is from a relatively new source for me, but I have been given more than enough proof to believe them. I also will mention the names "Anita & Maya", "SMS Messages", & this is not the only SH game in dev. The shots pic.twitter.com/t5MWzNxfFS — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) May 13, 2022

Dusk Golem ha tenuto a sottolineare che le immagini dovrebbero risalire al 2022, quindi se il progetto è reale potrebbe aver subito alcune modifiche e miglioramenti. Ma non è tutto, dato che da quanto ci viene detto i progetti sarebbero numerosi e affidati a diversi studi esterni a Konami.

Prima di salutarvi ci teniamo a sottolineare come nell’ultimo periodo abbiamo deciso di non riportare più rumor o voci non propriamente confermate in ambito videoludico, ma visto che le immagini sono state rimosse, è possibile che questa volta sia tutto piuttosto veritiero. Nonostante questo il nostro invito è sempre quello di prendere tutto con le pinze fino al momento dell’annuncio ufficiale.