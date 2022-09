Lo sviluppo di Skull and Bones sembra non avere più fine. Dopo aver fornito una data di uscita che sembrava ormai definitiva e aver mostrato diversi filmati di storia e gameplay piuttosto promettenti, Ubisoft ha infatti annunciato che il gioco subirà un nuovo rinvio. La nuova data, fissata dallo studio, è collocata al primo quadrimestre del 2023.

Nonostante ciò, almeno in questo caso, in casa Ubisoft dichiarano che l’ennesimo ritardo di Skull and Bones non è dovuto a una questione di sviluppo. Secondo lo studio, infatti, il titolo è ormai pronto al lancio. Tuttavia, con l’obiettivo di recapitare ai fan la miglior esperienza piratesca possibile, gli sviluppatori hanno deciso di attendere ancora qualche mese prima del lancio per effettuare nuovi test sul gioco. Grazie a una serie di prove interne e al programma insider, infatti, Ubisoft ha in programma di ottenere il maggior numero possibile di feedback dai giocatori per consegnare un titolo privo di difetti.

Proprio a questo proposito, le notizie per i fan di Skull and Bones non sono tutte negative. Ubisoft ha infatti in programma il lancio di una nuova open beta che permetterà ai giocatori di assaporare il titolo già nei prossimi mesi. Purtroppo non sappiamo ancora una data certa per l’inizio di questa versione di prova pubblica, tuttavia, sarà sicuramente prima del lancio di gioco e, verosimilmente, nei primi mesi del prossimo anno.

La nuova data di uscita per Skull and Bones è il 9 marzo 2023. Secondo Ubisoft, infatti, si tratta di una finestra di lancio perfetta per il titolo piratesco. Viene da chiedersi se la quasi contemporanea uscita di God of War: Ragnarok (che potete prenotare su Amazon), prevista esattamente il giorno prima del lancio originale dell’open world di Ubisoft, abbia influito in qualche modo sulla decisione del team di rinviare ancora una volta il titolo.