Un altro degli aggiornamenti più interessanti nella serata dell’Ubisoft Forward è stato sicuramente quello di Skull and Bones. Il titolo piratesco di Ubisoft, infatti, è in sviluppo ormai da molto tempo e la data di uscita si avvicina. Proprio per questo, gli sviluppatori hanno aggiornato i fan con un nuovo trailer di gameplay. Gli aggiornamenti, approfonditi dallo stesso team, hanno riguardato sia meccaniche di gioco che elementi del suo mondo.

Come ormai sappiamo, Skull and Bones si ambienta nell’era d’oro dei pirati e presenta un mondo crudele e spietato. La reputazione sarà un elemento chiave per il nostro successo da bucanieri e dovremo sfruttare ogni possibile modo per ottenerla. Non appena inizieremo a farci notare dai nostri colleghi, infatti, avremo la possibilità di costruire il nostro covo (The Helm) e produrci da soli alcuni materiali fondamentali. Ovviamente, si parla di Rum e oppio, indispensabili per ogni pirata che si rispetti e preziose merci di scambio. Infatti, una delle meccaniche più interessanti del titolo è quella relativa alle reti commerciali. Con una reputazione sufficiente, potremo scambiare i nostri averi con altri pirati in modo da ottenere denaro e oggetti extra.

Un altro elemento fondamentale per la nostra carriera da lupi di mare, invece, sarà ovviamente la nostra imbarcazione. In Skull and Bones, infatti, non basterà solcare i mari su quattro assi di legno inchiodate tra loro. Dovremo costruire una nave degna della nostra reputazione e avere un equipaggio all’altezza.

Il nostro mezzo di trasporto, inoltre, si potrà adeguare allo stile di gioco che prediligiamo. Nel caso in cui volessimo soltanto affondare i nostri rivali e saccheggiare tutto ciò che torna a galla, infatti, potremo dotare la nostra nave di cannoni pesanti in grado di perforare le imbarcazioni nemiche. In alternativa, potremo sempre tentare un abbordaggio e sconfiggere l’equipaggio avversario in combattimenti corpo a corpo.