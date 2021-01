Skyrim Chaos Edition: la mod che renderà le vostre partite imprevedibili

The Elder Scrolls V Skyrim è un titolo che ancora oggi, dopo aver quasi compiuto 10 anni, regge botta per una grandissima fetta di videogiocatori. Questo accade sicuramente per merito di una vastità di situazioni e di luoghi da scoprire ed esplorare, ma anche soprattutto grazie alla community dei modder che si sono sempre resi molti attivi nel creare nuovi contenuti da inserire nell’epopea fantasy di Bethesda.

Tra queste mod, una delle più recenti inserisce un pizzico di imprevedibilità all’interno di Skyrim. La mod in questione prende ispirazione da un hack di Super Mario 64 chiamata Chaos Edition, all’interno della quale il giocatore si trova a dover fare i conti con tutta una serie di modificatori casuali che vanno a rendere divertente anche lo spostamento più semplice e banale. Il tutto ora è stato trasportato all’interno del GDR open world.

Il lavoro del modder Jdc997 è stato fatto agendo e modificando direttamente il codice del gioco, così da permettere l’inserimento casuale di tutta una serie di effetti a dir poco strambi. Questa versione della mod dedicata a Skyrim attiverà in modo randomico uno dei dodici effetti diversi, rendendo il tutto decisamente meno scontato e più interessante. Questi effetti includono azioni come il lanciare il proprio eroe o gli NPC direttamente nella stratosfera di Tamriel senza alcuna conseguenza, dato che il danno da caduta è disattivato in questa mod.

Altri effetti randomici faranno apparire le creature del gioco improvvisamente davanti a voi, o sarete trasformati in una sorta di bestia soprannaturale e così via. Se volete provare questa folle mod per scoprire tutti gli effetti che sono stati inseriti la potete trovare su nexusmod a questo indirizzo. Cosa ne pensate di questa strampalata nuova mod per Skyrim?