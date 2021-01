Skyrim: come giocarlo a 60 FPS con Trofei su PS5

The Elder Scrolls V Skyrim non ha certo bisogno di presentazioni, d’altronde, parliamo di un gioco che ha saputo tenere botta per due generazioni intere e che ancora oggi è giocatissimo. Questo amore nei confronti del titolo Bethesda è stato coltivato negli anni anche grazie alle tantissime mod che la community PC ha rilasciato. Su console la situazione è nettamente differente, ma una nuova mod su PS5 sta attirando le attenzioni degli appassionati.

In questa mod realizzata da MrWright, viene data la possibilità di giocare a The Elder Scrolls V Skyrim su PS5 a 60 FPS e mantenendo i trofei attivi. Se la cosa vi stuzzica, in questa mini guida andremo ad esporvi come installare questa mod passo dopo passo, così da godere l’epopea dell’amato GDR Bethesda a 60 FPS su PlayStation 5. Prima di procedere, però, va segnalato che per tenere i trofei attivi, la mod in questione dovrà essere riattivata ogni volta che tornerete a giocare.

Per prima cosa, vi serve scaricare la mod per i 60 FPS di Skyrim Special Edition su PS5; la potete trovare a questo indirizzo. Il passaggio successivo sarà quello di iniziare una nuova partita o caricarne una già esistente. Fatto ciò dovrete tornare nel menù principale del gioco, ma senza chiudere l’applicazione, e andate a disabilitare la mod per i 60 FPS dal menù delle mod. Arrivati a questo punto, il titolo dovrebbe andare a 60 FPS con i trofei abilitati.

Come sottolineato all’inizio, per tenere i trofei costantemente attivi durante le vostre sessioni, dovrete riattivare la mod seguendo tutti i passaggi ogni volta che aprirete il gioco. Inoltre, se andrete ad attivare una mod differente da questa dei 60 FPS, i trofei verranno disattivati. Il tutto funziona anche su PS4 e PS4 Pro, ma non sempre il tutto riesce ad essere portato ai 60 FPS. Detto ciò, sicuramente il lavoro proposta da MrWright è apprezzato, soprattutto su una piattaforma dove la cultura delle mod non è mai stata tanto florida come su PC. Cosa ne pensate di questa mod per i 60 FPS su PS5?