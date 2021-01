Skyrim: co-op locale a schermo condiviso possibile grazie a queste mod

The Elder Scrolls V Skyrim è un titolo che non smetterà mai di stupire. Il gioco di ruolo fantasy di Bethesda, nonostante i suoi quasi 10 anni di vita, continua ad essere uno dei titoli sui cui le attenzioni dei giocatori di tutto il mondo si focalizzano. Questo accade anche grazie ad un inesauribile supporto della comunità dei modder, che, di tanto in tanto, fanno uscire nuove mod che permettono di giocare con prospettive sempre nuove.

È proprio questo il caso, con un paio di mod pensate per il multiplayer che permettono di giocare a The Elder Scrolls V Skyrim in compagnia di un altro avventuriero in co-op locale a schermo condiviso. La prima di queste mod è Nucleus co-op, una mod che trasforma alcuni titoli in giochi multiplayer a schermo condiviso. Il tutto è ora compatibile con Skyrim Together, un’altra mod che permette di giocare in co-op online.

Per dare vita a questa nuova esperienza di gioco in Skyrim, sarà necessario effettuare qualche passaggio. Prima di tutto serve possedere la versione del titolo Special Edition, e installare le due mod Nucleus e Skyrim Togeter dal launcher Harbour. Il procedimento non finisce qui, scaricato Nucleus servirà scaricare Game Script dal menù a tendina di The Elder Scrolls V Skyrim, connettersi a un server offline in locale ed inserire il codice 127.0.0.1 nel menù della mod.

Il procedimento risulta abbastanza macchinoso, ma il risultato è davvero capace di farvi vivere l’epopea del quinto capitolo della saga di The Elder Scrolls da una prospettiva completamente nuova. Cosa ne pensate del risultato che propone questa accoppiata di mod? Siete pronti per partire all’avventura con un vostro amico? Diteci la vostra lasciandoci un commento nella sezione qua sotto.