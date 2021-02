Skyrim diventa un altro gioco con questa mod sul combattimento

The Elder Scrolls V Skyrim non smette mai di stupire, nemmeno dopo quasi 10 anni dal suo rilascio originario. Il GDR fantasy targato Bethesda è stato capace di creare un vero e proprio mito su di esso, e per questo i molti appassionati del brand continuano a popolare le lande di quest’opera. Grazie anche alla community dei modder, il supporto al gioco è sempre attivo, con contenuti creati dai fan che ormai propongono qualsiasi tipo di miglioria o esperienza.

Tra le divere mod che hanno calcato il mondo di Skyrim, possiamo trovare esperienze che vanno a cambiare quasi totalmente il titolo Bethesda e altre mod che si concentrano di più su un unico aspetto. Quest’ultimo caso in particolare riguarda il contenuto di una mod chiamata “First Person Combat Animations Overhaul 2.0 SIZE MATTERS”, che va ad agire direttamente sul combattimento in melee del titolo.

I creatori di questa mod hanno inserito in Skyrim la bellezza di oltre 60 nuove animazioni da utilizzare durane i combattimenti. Il tutto è stato fatto ironizzando su un aspetto tipico del gameplay proposto dall’iconico GDR. “È il 2021 e presumibilmente sei l’essere più forte di Tamriel, ma brandisci una spada come se avessi problemi alla schiena. In effetti, li hai. Non più. Sei un semidio. Prescelto di Akatosh. Un forte Dovahkin. Dovahkin smash!”.

La mod la potete trovare su NexusMod, e utilizza un tool che permette di sostituire un’animazione a seconda dell’arma che viene utilizzata dai giocatori, affinché le nuove animazioni possano essere riconosciute. Attacchi stealth e lame volteggianti sono solo alcune delle oltre 60 animazioni che questa mod permette di aggiungere all’interno di The Elder Scrolls V Skyrim. Cosa ne pensate di questa ennesima mod per il titolo Bethesda? Quali sono le vostre mod preferite per Skyrim?