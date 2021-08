Skyrim diventa un gioco in terza persona moderno con questa mod

The Elder Scrolls V Skyrim ci ha permesso di esplorare e vivere in un mondo fantasy davvero ben costruito e ricco di cose da fare e da vedere. Nei suoi dieci anni di vita, milioni di giocator hanno deciso di partire all’avventura in uno dei titoli più amati di sempre. La particolarità del gioco Bethesda è che si può giocare sia in prima che in terza persona, e proprio quest’ultima visuale ha ricevuto una mod che lo rende un gioco a tutti gli effetti più moderno in molti suoi aspetti.

La mod in questione è stata creata dall’utente Ershin ed è disponibile per la Special Edition di Skyrim su PC che. La mod revisiona il gameplay in terza persona del gioco per consentire di muoversi e attaccare da qualsiasi direzione. Al pacchetto è stata aggiunta anche una componente di blocco del bersaglio dotato di una barra della salute animata sopra i nemici, con i boss che possiedono delle proprie barre della salute molto più grandi.

Oltre a questo la mod vanta un supporto alla mira il blocco del bersaglio per aiutare con il lancio di incantesimi. Proprio questo aspetto è stato studiato in modo molto certosino dal modder, dato che alcuni incantesimi si comporteranno e adegueranno in modi diversi a seconda delle velocità dei nemici. Bloccando la visuale su un bersaglio, inoltre, il giocatore sarà libero di muoversi molto più liberamente in tutte le direzioni.

Non c’è dubbio che dal 2011 ad oggi i giochi di ruolo in terza persona abbiano fatto diversi passi in avanti in termini di gameplay, e perchè no anche di HUD generale. Per questo l’ultima mod di Skyrim è assolutamente da provare se siete curiosi di vedere come appare il titolo Bethesda con questo tipo di visuale rivisitata quasi totalmente. Potete scaricare la mod direttamente a questo indirizzo.