Skyrim: mod trasforma i pomodori in delle armi temibili

Giusto questa mattina vi abbiamo mostrato come dopo la bellezza di dieci lunghi anni, The Elder Scrolls V Skyrim sia un gioco ancora pregno di misteri da svelare. Se a questi contenuti nascosti nel gioco ci aggiungiamo anche il grande lavoro che svolgono i modder, ecco che il GDR targato Bethesda si trasforma magicamente in un gioco praticamente infinito, in cui i giocatori possono perdersi tra contenuti ufficiali e mod sempre più folli e particolari.

Di recente il modder Nakano52 ispirato dai propri raccolti orto frutticoli nella vita reale, ha deciso di creare una mod tutta dedicata ai pomodori. Ebbene sì, il campo delle mod permette di rendere reali anche queste idee, e ora in Skyrim potrete godere del potere dei pomodori attraverso gli incantesimi e con i bastoni magici. Questo incantesimo particolare ha tre livelli, ognuno dei quali arreca danni ai nemici attaccandoli con pomodori di dimensioni diverse dimensioni.

Ad esempio, installando questa mod potrete utilizzare l’incantesimo Pomodoro Piccolo, e sarete in grado di infliggere la bellezza di otto punti di danno, mentre con un pomodoro di dimensione media ne farete ben 25 di danni. L’incantesimo Pomodoro Grande, invece è tutta un’altra storia, dato che crea una vera e propria esplosione che infligge 80 danni entro un raggio ad area predefinito.

La cosa ancora più simpatica, è che il modder ha anche dato un design particolare a questi incantesimi. Quando il vostro personaggio tirerà fuori il suo bastone magico, potrete notare dei pomodori fluttuare sull’asta del bastone. Se siete curiosi di provare questa strana mod e siete amanti dei pomodori, potete trovare tutte le istruzioni su come scaricare ed installare la mod in questione sul sito Nexus Mod a questo indirizzo.