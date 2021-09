Skyrim: il prezzo del gioco aumenta, ecco perché

The Elder Scrolls V: Skyrim si prepara ad una nuova release, come annunciato durante il QuakeCon 2021. Il gioco di ruolo di casa Bethesda è probabilmente un best seller al pari (o quasi) di GTA 5: ha debuttato nel 2011, rendendosi subito protagonista delle classifiche di vendita su Steam, PlayStation 3 e Xbox 360 ma l’affetto del pubblico si è dimostrato tale anche nel momento in cui il titolo è stato riproposto in nuove versioni. Ora però, con l’arrivo della Anniversary Edition, Todd Howard e soci stanno puntando a massimizzare il più possibile.

Come avete potuto facilmente intuire dal titolo di questa notizia, infatti, Skyrim sta subendo un leggero aumento di prezzo in alcuni territori. Come riportato online, infatti, in Russia, Turchia, Argenti e Regno Unito il prezzo della Special Edition è aumentato. I residenti di Londra e dintorni, ad esempio, ora dovranno pagare 34,99 Sterline invece delle 29,99 Sterline richieste poco tempo addietro. Il motivo di questa scelta? Ufficialmente non è stato svelato, ma Bethesda nelle sue intenzioni sta cercando di guadagnare ancora di più in vista proprio della nuova versione, che sarà gratuita per tutti i possessori della Special Edition.

Non si tratta di una situazione inedita. Cinque anni fa, infatti, Bethesda aumentò di nuovo il prezzo di Skyrim in vista della Legendary Edition. Una situazione dunque che torna a ripetersi: se è vero che l’update sarà gratuito, è anche vero che chiunque non abbia acquistato il gioco ora si troverà a pagarlo qualche soldino in più. Questo discorso non coinvolge ovviamente Xbox Game Pass, dove il titolo sarà pubblico al day one e farà parte dei giochi inclusi con l’abbonamento.

L’Anniversary Edition di Skyrim sarà disponibile per Playstation 5, Xbox Series S, Xbox Series X e ovviamente PC. Il pacchetto include tutti i contenuti già rilasciati in precedenza, più la presenza di tantissime mod e alcune feature di gameplay inedite, come ad esempio la possibilità di pescare.