Skyrim Anniversary Edition è ufficiale, una nuova versione con tante novità

Ebbene si, ce l’ha fatta di nuovo. Sembra che Skyrim farà il suo ritorno anche sulle console di nuova generazione. Durante il Quakecon di ieri, con un panel dedicato, è stata infatti annunciata la data di uscita della prossima grande edizione che vedrà protagonista l’ultimo titolo della saga di The Elder Scrolls. Il tutto per festeggiare i 10 anni dall’uscita del gioco, l’Anniversary Edition comprenderà tantissime novità, non solo dal punto di vista tecnico, ma soprattutto da quello ludico.

Il team del gioco ha infatti ribadito quanto è stata importante la community di Skyrim in questi anni, non solo per il supporto, ma anche per la creazione di tante nuove quest e mod che hanno permesso a milioni di giocatori di affrontare sempre nuove sfide, anche su un titolo la cui prima release era mirata per console di ormai due generazioni fa. Proprio per questo motivo con questa nuova edizione verrà incluso contenuto creato dalla community stessa e che nel corso degli anni è stato apprezzato da migiaia di fan.

Per fare un esempio molto più pratico, con questa edizione per il decimo anniversario sarà infatti finalmente possibile andare a pesca anche in Skyrim, e non solo. Ovviamente la data di uscita è fissata per l’11 Novemembre di questo anno. Data non scelta a caso, ma coincide con la data di uscita originale del titolo. Skyrim Anniversary Edition sarà disponibile su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Inoltre se siete proprietari della Special Edition potrete avere accesso a questa nuova versione, potete trovare maggiori informazioni sul blog ufficiale del titolo.

Ci prendiamo un piccolo spazio inoltre per celebrare tutte le avventure che Skyrim ci ha fatto avere in questi 10 anni di ormai lunga attività, e sembra proprio che Bethesda voglia celebrare il più a lungo possibile il titolo, come uno dei migliori mai creati! Staremo a vedere quando sarà pronta a mostrarci qualcosa di nuovo per la serie!